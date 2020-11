Peste 110 milioane de euro au fost investiti in constructia "la rosu" a Catedralei Mantuirii Neamului. 10 lucruri pe care trebuie sa le stii despre lacasul de cult

Agentia de stiri a Patriarhiei Romaniei, Basilica , a realizat o scurta trecere in revista a unor lucruri mai putin cunoscute despre aceasta biserica. Anul acesta se implinesc doi ani de la momentul in care Catedrala romanilor a fost inchinata Unirii, Inaltarii, Eroilor, Sfintilor.1. Necesitatea construirii unei Catedrale Nationale in Bucuresti s-a resimtit dupa Razboiul de Independenta si proclamarea Romaniei ca Regat. Regele Carol I a inaintat o lege privind acest proiect in 1884.2. Locul initial al Catedralei a fost stabilit de Patriarhul Miron in 1929: la baza Dealului Mitropoliei, in actuala Piata a Unirii.3. Locul final, ales in 2005, reprezinta o reparatie morala. Pe Dealul Arsenalului au existat cinci biserici demolate sau translate de comunisti spre a construi Casa Poporului: "Alba Postavari", "Spira Veche", "Izvorul Tamaduirii", "Schitul Maicilor" si "Mihai Voda".4. Hramuri: Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor si Sfantul Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei.5. Catedrala Mantuirii Neamului (CMN) este un proiect national asumat de stat prin legea 376/2007.6. Altarul CMN: in piciorul Sfintei Mese sunt asezate lista cu peste 350.000 de nume ale eroilor romani cunoscuti si fragmente din moastele Sfintilor Martiri Brancoveni si ale Mucenicilor de la Niculitel. Pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din Romania: 16 metri de la baza pana la varful aureolei.7. Prima liturghie a fost oficiata pe santierul catedralei cu prilejul ITO, in 04 septembrie 2016. Sfintirea catedralei a fost oficiata in 25 noiembrie 2018, la 100 de ani de la Marea Unire. A urmat un adevarat pelerinaj pe Dealul Arseanalului: in perioada 25 noiembrie - 02 decembrie 2018 s-au inchinat in altar aproximativ 150.000 de persoane. Papa Francisc a vizitat Catedrala Nationala in 31 mai 2019.8. Peste 110 milioane euro au fost investiti in constructia "la rosu". In prezent, la doi ani de la sfintirea altarului, se fac lucrari de pictura in interior, tencuiri si placari cu piatra la exterior. Se lucreaza la subsoluri si la spatiile exterioare ale catedralei.9. Catapeteasma, realizata in intregime in tehnica mozaic, este unica in toata lumea ortodoxa prin dimensiunile ei impresionante: 23m latime si 18m inaltime. Pentru cei 400 mp ai catapetesmei s-au folosit 8 tone de mozaic.10. Cifre: Catedrala, inalta de 120 de metri, va fi dotata cu 8 lifturi. Clopotele catedralei au o greutate totala de 33 de tone si se afla la o inaltime de 60 de metri. Catedrala Nationala are 28 de usi de bronz cu reprezentari iconografice. Acestea vor fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automata a usilor in caz de alarma. De asemenea, Catedrala are un total de 392 de ferestre.