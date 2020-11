Pictura murala din Timisoara reprezentand Catedrala Metropolitana a fost completata cu crucile de pe turle dupa revolta mai multor timisoreni

"Constient de emotia negativa si de neintelegerea provocata fara intentie, artistul a dorit sa completeze lucrarea pentru a opri dezbaterile create in jurul acesteia. Reprezentarea bisericilor in pictura murala este integrata intr-o viziune de ansamblu asupra orasului, in care memoria zidurilor medievale a ramas inca intiparita in arhitectura urbana actuala, cladirea bisericii fiind inserata in prelungirea acestora", a transmis Asociatia Timisoara Capitala Europeana a Culturii intr-un comunicat de presa.Asociatia Timisoara Capitala Europeana a Culturii a aratat ca a sustinut dorinta artistului, punandu-i la dispozitie mijloacele tehnice, sperand totodata ca dezbaterea starnita sa duca la deschiderea pe care dorim sa o pastram unii fata de ceilalti si la schimbul de opinii despre valorile care ne definesc."Fortificatii" este un proiect realizat in cadrul programului Memoriile Cetatii, fiind realizat de Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, cu sprijinul Primariei Timisoara si al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar "Timisoara. Capitala Europeana a Culturii", parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2020.Mai multi timisoreni s-au revoltat pe paginile de socializare, dupa ce o pictura murala care reprezinta Catedrala Metropolitana din Timisoara a aparut pe unul dintre caminele studentesti din oras, insa fara crucile de pe turle.Fostul viceprimar al municipiului Timisoara Adrian Orza si-a manifestat revolta fata de imaginea in care un simbol al orasului este modificat in acest fel.Autorul picturii, artistul Lucian Sandu Milea, a declarat ca ii pare rau ca opera sa a starnit reactii negative, dar este de parere ca "semnul crucii este un simbol sacru, care se potriveste doar in anumite contexte".Citeste si: Revolta pe Facebook a mai multor timisoreni dupa ce Catedrala Mitropolitana a fost pictata fara crucile de pe turle