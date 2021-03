A murit parintele muzicii electronice din Romania. Viata de film a artistului care s-a reinventat dupa 20 de ani de cand a renuntat la muzica

La finalul unui spectacol sustinut la Electric Castle, in 2016, Rodion Rosca, cunoscut si ca "tatal muzicii electronice romanesti", si-a anuntat fanii ca este grav bolnav si ca acela ar putea fi ultimul sau spectacol.Rodion Rosca s-a nascut la Cluj-Napoca in 1953 dintr-o mama maghiara si un tata roman pe care nu l-a cunoscut niciodata.Potrivit Fototeca Azopan, Rodion Rosca in 1978 a fondat formatia sa, Rodion GA, care a interpretat un mix de muzica electronica si rock progresiv cu un sunet foarte distinctiv, adesea inaintea tendintelor internationale.Sursa citata mai arata ca Rodion a fost primul din Romania care a folosit metoda de sampling in anii '80, inregistrandu-si piesele cu instalatii facute de el insusi.In ultimele decenii, a fost uitat aproape complet si si-a trait viata intr-un mic sat din judetul Cluj. A fost redescoperit in 2011 de Future Nuggets, un colectiv de muzicieni si producatori determinati sa conserve patrimoniul muzical al Romaniei. In 2013 albumul The Lost Tapes a fost lansat de Strut Records din UK.