Povestea Orient Express. Trenul de lux care a ridicat calatoria la rang de arta

Cum a aparut trenul Orient Express

Foto: Venice Simplon Orient Express/ railplus.com.au

Un vis devenit realitate

Foto: radiovacanta.ro

Orient Express trecea si prin Romania

Foto: Harta traseelor celui mai cunoscut tren din toate timpurile/ devilm25/Wikipedia.org

Scriitori, muzicieni, pictori si cineasti s-au inspirat si continua sa se inspire din istoria acestui tren legenda al Europei. Oricum ar fi fost supranumit, Blitz Zug (Tren Fulger), Regele trenurilor sau Trenul Regilor ori Trenul de vis, numele acestui tren a devenit sinonim cu luxul.Istoria trenului Orient Express incepe la 1860, cand conceptul turismului globtrotter era inca nou. Mult timp, doar cei extrem de bogati isi permiteau luxul de a calatori prin Europa. Insa, pe masura ce oamenii au inceput sa calatoreasca tot mai des cu trenul, au aparut si hotelurile de lux ca urmare a necesitatii satisfacerii nevoilor turistilor.In 1867, inginerul belgian Georges Nagelmackers a creat un dragon mecanic pe sine ce avea sa devina legendarul Orient Express. Vizionarul a inteles ca este nevoie de o creatie industriala colosala, care sa uneasca, prin forta aburului, continente, gandiri, oameni si marfuri.Aflat intr-o vacanta in Statele Unite ale Americii, dupa o deceptie in dragoste, Nagelmackers se indragosteste din nou. De aceasta data, insa, nu de o femeie, ci de un tren. In America a descoperit trenuri transcontinentale, care ofereau o experienta a calatoriei cu totul inedita pentru acele vremuri: vagoane mai incapatoare, cu cuseta, restaurant si mult lux.Americanii aveau deja vagoane Pullman, special concepute pentru calatoriile la mare distanta, care ofereau confortul unui hotel. Mai mult, aveau ceva ce trenurile europene nu aveau la acea vreme: paturi.Fascinat de acest mod confortabil de calatorie, belgianul i-a propus lui Pullman sa-i devina partener, insa a fost refuzat. Acest lucru nu a facut decat sa-l ambitioneze si mai tare pe Nagelmackers. Nu a renuntat la marele lui vis si s-a intors in Europa cu un plan: sa-l copieze pe Pullman si sa-si creeze propriul tren, chiar mai luxos decat vazuse pana atunci.In 1883, visul lui Nagelmackers a devenit realitate. Dupa ani de negocieri dificile cu mai multe companii feroviare europene, dupa mult studiu si multe alte calatorii peste ocean, Georges Nagelmackers si-a vazut visul indeplinit: trenul Orient Express, un Titanic pe sine, ce avea sa schimbe pentru totdeauna istoria transporturilor feroviare si sa lege continente.Pentru a-si duce la indeplinire idealul de a crea o adevarata experienta, Nagelmackers s-a asociat cu un aliat puternic, regele Leopold al Belgiei, un pasionat al calatoriilor, care l-a ajutat sa isi deschida granitele.Calatoria inaugurala a inceput in 4 octombrie 1883 si a durat aproximativ 13 zile pe ruta Paris, Strasbourg, Munchen, Viena, Budapesta, Bucuresti, Giurgiu, Ruse, Varna, Constantinpol, acoperind un total de 3.959 mile. Toata lumea vorbea despre asta si voia sa aiba sansa sa calce intr-un tren cum n-a fost altul.Nici un tren nu mai era ca el si nimeni din Europa nu mai vazuse asa ceva. In loc de funingine si de servicii neplacute, avea suprafete de lemn stralucitoare, scaune de plus si paturi cu cearsafuri de matase care rivalizau cu cele gasite in hoteluri. In interiorul trenului era un restaurant care servea preparate fancy precum stridii si caviar, iar muzicieni de elita le cantau pasagerilor in timp ce treceau granitele.A fost combinatia care i-a ametit pe pasageri si care s-a dovedit irezistibila celor cu dare de mana. Pasagerii saraci nici nu intrau in calcul pentru ca o singura calatorie cu Orient Express, la vremea aceea, costa un sfert din venitul mediu anual al unui francez.Pana in 1889, infrastructura feroviara a Imperiului Otoman a fost completa si trenul isi putea face de cap pana la Constantinopole.Romania a fost un nod feroviar important. Parcursul trenului prin tara a fost marcat pe ruta Orient Express: Paris Est, Munchen, Viena, Budapesta, Timisoara, Varciorova, Craiova, Pitesti, Bucuresti Nord, Bucuresti Filaret, Giurgiu, Smarda Port.In 14 august 1883, s-au inaugurat alte 2 rute concurente pentru a decongestiona traficul pe ruta initiala, prin Serbia si Bulgaria, denumite Simplon-Orient-Express si Arlberg-Orient Express, ce au functionat pana in 1962.Pentru a atrage traficul international, statul roman, in paralel cu realizarea legaturii feroviare Bucuresti Nord-Constanta Port, a modernizat, cu mari eforturi bugetare, portul Constanta si a infiintat Serviciul Maritim Roman (S.M.R.) ale carui vapoare, cele mai elegante din Marea Neagra, conduceau calatorii trenurilor de lux, pe relatia Constanta Port-Constantinopol Port, la Cornul de Aur.La initiativa Directiunii Generale CFR, statia Constanta Port avea sa devina statia finala, pentru parcursul romanesc, nu numai pentru trenul Orient-Express, ci si pentru alte trenuri de lux prestigioase precum "London/Ostende-Constantza-Constantinople Express" (inaugurat la 12 noiembrie 1895) sau "Berlin-Lemberg-Constantza" (inaugurat la 1 mai 1899).In cea mai mare parte, trenul a ramas faimos datorita faimosilor sai pasageri precum Regele Leopold care avea un vagon intreg numai al lui, pus la dispozitia amantelor sale.Orient Express a calatorit an de an, nu a fost oprit nici de cele doua razboaie mondiale, nici de alte probleme diplomatice, dar a fost oprit de Cortina de Fier. Ultima calatorie a trenului Orient Expres a fost in anul 1977.Dupa aceasta, Georges Nagelmackers a decis sa vanda vagoanele catre alte companii feroviare.