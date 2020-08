Povesti din Bucuresti: De unde vin numele cartierelor din Micul Paris

Cartierul Balta Alba-Titan

Foto: https://turismistoric.ro/

Cartierul Berceni

Foto: Facebook/ Berceni - Cartierul copilariei noastre

Cartierul Ferentari

Foto: Facebook/ Ferentari lux

Cartierul Pantelimon

Foto: Facebook/ Pantelimon, capatu' lu' 14

Cartierul Obor

Foto: piataoborbucuresti.ro

Cartierul Vitan

Foto: Facebook/ Cartierul Vitan

Cartierul Drumul Taberei

Foto: Facebook/ Drumul Taberei

Ziare.com iti prezinta povestea cartierelor in care poate te-ai nascut sau doar ai ajuns sa le bati pasul intamplator.Istoricul Adrian Majuru explica intr-un editorial ca secolul al XIX-lea, cu prelungirea lui de pana la 1914-1916, a fost predominant francez in cultura, arhitecura si reperele cotidiene generale bucurestene.Aceasta schimbare spectaculoasa de imagine si mentalitate, pentru un bulgar, sarb, albanez sau croat in comparatie cu tarile lor din Balcani aflate inca in componenta spatiului oriental al imperiului turcesc, a dus la aparitia sintagmei de "Micul Paris" pentru Bucuresti. Pentru majoritatea negustorilor si liber-profesionistilor balcanici, adevaratul Paris era prea indepartat si prea costisitor si de aceea, in Bucurestiul europenizat, au descoperit un Paris miniatural. De aici vine denumirea de "Micul Paris."Legenda spune ca, in timpul epidemiei de ciuma din 1813, mortii erau adusi in aceste locuri aflate la marginea mosiei Dudesti si stropiti cu var nestins. Ploile spalau varul, formandu-se balti albe.O alta legenda spune ca, pe la 1900, un oarecare Petre si-a deschis o carciuma si o gradina de vara. In apropiere se afla un teren unde se strangea apa de ploaie, iar razele soarelui se reflectau si dadeau impresia unei intinderi albe. Privelistea l-a indemnat pe carciumar sa-si boteze localul "Balta Alba" si sa-si picteze firma cu o balta pe care inotau niste rate. Mai tarziu, in 1912, a fost infiintata Fabrica de ciment "Titan", de unde si numele viitorului cartier.Legenda spune ca o ceata de husari, in fruntea careia se afla groful Miklos Bercszeny, s-a refugiat in sudul Bucurestiului. Domnitorul Constantin Brancoveanu le-a oferit o bucata de pamant dincolo de Manastirea Vacaresti, si astfel ar fi aparut satul Berceni, botezat dupa numele nobilului.Renumit astazi pentru scandalurile din zona, a primit unul dintre cele mai rafinate nume din Capitala, originea lui venind din latina, ("Ferentarius" - soldat din infanteria usoara a legiunilor romane). Dupa unele opinii, in zona cartierului de azi s-ar fi aflat campul de exercitiu al ferentarilor din oastea lui Mihai Viteazul. In perioada interbelica, mahalaua s-a numit Cartierul "Veseliei".In 1735 domnitorul Grigore Ghica construieste pe un promontoriu inconjurat de apele Colentinei o manastire cu hramul Sfantului fara de arginti Pantelimon. Dupa cativa ani, in jurul manastirii se construieste un spital, apar case domnesti si mostii din al carui venit sa se poata intretine spitalul. In jurul manastirii se dezvolta cartierul bucurestean, apoi orasul din jurul Bucurestiului ce poarta numele sfantului. Locul de tratare al leprosilor devine in vremea comunistilor un hotel: Complexul Comercial "Lebada".La finalul secolului al XVII-lea, Bucurestiul avea trei targuri, printre care si Targul de Afara, sau Oborul (de vite). Targul de Afara se intindea intre Calea Mosilor si Piata Obor de astazi, situat pe-atunci dupa marginea orasului. La categoria divertismentul secolelor XVII-XVIII, Oborul avea si balci, si loc de spanzuratoare. De exemplu, cronica lui Brancoveanu din 1693 aminteste de executia publica a unui boier care ravnea dupa domnie.Activitatea comerciala intensa a cartierului de-a lungul timpului e reflectata si prin denumirile strazilor din vecinatate, pastrate pana azi, de exemplu Strada Chiristigiilor, adica a negustorilor de lemn, sau Strada Vaselor, adica a negustorilor de vase.Este cartierul unde a fost construit primul mall din Capitala, insa numele sau vine de la pasunea pe care stateau vitele. Dimitrie Papazoglu, fost colonel in armata romana scria: "In ocolul orasului, spre nord, este campia Vitanului, unde vitele orasenilor isi aveau pasciunea".Legenda spune ca numele cartierului vine dupa ce, in 1821, Tudor Vladimirescu a intrat in Bucuresti si si-a asezat tabara de panduri. Se pare ca, pe jumatatea estica a viitorului cartier, dinspre Academia Militara, in a doua jumatate a sec. XIX si inceputul sec XX au existat tabere ale armatei romane.In aceste locuri erau tinuti caii cavaleriei, ai artileriei, erau depozite de nutret si gospodarii militare. Pe langa toate acestea au inceput sa apara case taranesti, cu gradini si animale. Actualul Bulevard Drumul Taberei era pe vremuri doar o biata straduta din pamant batatorit. Peisaj rural, idilic, a fost inlocuit, in timp, de blocuri.