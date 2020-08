Povesti de Bucuresti. Mita Biciclista, "superbul exemplar" care i-a intrat in gratii Regelui Ferdinand I

O tanara ambitioasa care stia ce vrea

Foto: Mita Biciclista, Captura Youtube/ Misterele Istoriei

O femeie avuta pentru acea vreme

O curtezana ravnita de barbati celebri

Foto: Regele Ferdinand I, Facebook/ Regatul Romaniei

De unde vine porecla de Mita Bicilista sau Mita Cotroceanca

Foto: George Ranetti, Captura Youtube/ Misterele Istoriei

De la lux, la saracie

Casa Mitei Biciclista, monument de arhitectura

Foto: Casa Mita Biciclista, Captura Youtube/ Misterele Istoriei

"Cand aparea pe Calea Victoriei, aristocratii de la Capsa, burghezii de la Otetelesanu si boemii de la Kubler abandonau politica si svartul ca sa admire superbul exemplar ciclist", o descrie Alexandru Pedrescu.Maria Mihaescu s-a nascut in anul 1885 la Ditesti, in judetul Prahova, si provenea dintr-o familie modesta. Era fiica unei spalatorese care lucra la un instalator neamt.Ambitioasa din fire, tanara a invatat la pension in Paris. Nu se stie exact cand a ajuns in Capitala, insa Mita Biciclista s-a facut remarcata odata cu inceperea, reusind sa atraga atentia barbatilor cu frumusetea ei. Avea ochii albastri, trupul zvelt, parul scurt si blond, un lucru mai putin obisnuit pentru femeile din acea vreme.Cand se afla la Paris, a castigat o bataie cu flori pe Champs-Elysees, unde a concurat alaturi de una dintre frumoasele frantuzoaice. A castigat prin faptul ca pielea de pe biciul de la trasura era impodobit cu flori. Dupa ce s-a intors la Bucuresti, a continuat sa cocheteze cu acel stil de viata si le vorbea tuturor in franceza.Mita Biciclista a facut avere la Bucuresti. Se pare ca si-ar fi castigat banii practicand cea mai veche meserie din lume. Nu era insa o prostituata oarecare, ci una de lux. Mita ajunsese o femeie avuta pentru acea avreme. Detinea o trasura, o masina coupe si servitori din Polonia. Manca numai la Athenee Palace si mergea la cel mai scump coafor de pe Calea Victoriei.Legenda spune ca Mita Biciclista a fost ceruta de nevasta chiar de regele Manuel al Portugaliei, insa a fost refuzat deoarece in inima Mitei Biciclista se afla doctorul Nicolae Minovici. A fost curtata de barbati celebri precum Nicolae Grigorescu , Octavian Goga sau Regele Ferdinand I. Se spune ca acesta i-ar fi facut cadou casa care se afla si astazi in apropiere de Piata Amzei din Bucuresti, si care ii poarta numele.Alexandru Predescu o descrie pe Mita Biciclista in cartea "Prin anul 1989, bicicleta reprezenta inca o raritate in acea perioada. Mita a reusit sa faca rost de una iar acest lucru i-a adus faima. A devenit prima femeie care a pedalat pe strazile "Micului Paris". Porecla de "Mita Biciclista" i-a pus-o un ziarist, George Ranetti, care era indragostit de faimoasa curtezana. Mihaela il respingea iar el a poreclit-o "Mita Biciclista".De pe urma legaturii cu regele Ferdinand I, Mariei Mihaescu i s-a tras si porecla de Mita Cotroceanca.Pe la mijlocul anilor '40 Mita s-a casatorit cu generalul Alexandru Dimitrescu. Desi a trait ani la rand in lux, Mita a fost nevoita sa inchirieze cateva camere din casa pe care o detinea, iar ea sa se mute in mansarda.Cu toate acestea, nu a vrut sa renunte la viata de lux, mai ales cand se stia vazuta pe strada. Se zvonea ca isi imbraca sotul in haine vechi si il trimitea la cersit, iar cu banii de pe chirie isi satisfacea obiceiurile de a frecventa localurile luxoase.La batranete, Mita Biciclista nu a mai avut alte venituri in afara de camerele inchiriate in propria casa. Dupa nationalizarea imobilului, in timpul regimului comunist, a ramas si fara aceasta sursa de venit. De la viata de lux pe care a dus-o, Mita a ajuns sa moara saraca, la 83 de ani, in casa daruita de rege.Cladirea impunatoare construita la inceputul secolului al XX-lea, cu fatada in stil art nouveau, de la numarul 9-11, din Strada Cristian Tell, in apropiere de Piata Amzei este astazi goala.Imobilul, declarat monument de arhitectura in stil baroc, a fost castigat in instanta de urmasii Mitei. Acestia l-au revandut cu mult sub pretul pietei unor cetateni spanioli care s-au intors in Spania. Mult timp, in cladire au locuit mai multe familii fara adapost.Surse documentare: historia.ro, turismistoric.ro