Evenimente pilot culturale cu public, organizate in perioada 14-16 mai la Bucuresti si Cluj. Participantii vor fi monitorizati timp de 14 zile

Conditiile de participare la cele patru evenimente vor fi aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, in baza propunerilor Ministerului Culturii avizate de Ministerul Sanatatii.Propunerea Ministerului Culturii este ca la evenimentele pilot organizate in interior sa se permita exclusiv accesul persoanelor care au fost imunizate in urma vaccinarii.Evenimentul pilot organizat in exterior va permite participarea persoanelor vaccinate, a celor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2 sau care prezinta rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.Accesul la evenimente se face pe baza cartii de identitate, iar verificarea informatiilor se va realiza prin intermediul aplicatiei puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale."Sunt incantat de faptul ca cele trei institutii de spectacole din subordinea Ministerului Culturii au raspuns invitatiei noastre de a organiza aceste evenimente pilot, care vor fi un punct de plecare pentru stabilirea normelor de redeschidere a activitatii cu publicul in sectoarele cultural-creative.A fost un drum anevoios, dar iata ca facem primul pas spre revenirea la normalitatea asa cum o stiam inainte de pandemie. Participantii trebuie sa stie, insa, ca vor fi monitorizati timp de 14 zile pentru a vedea daca se va inregistra vreun caz de imbolnavire sau ne vom bucura de o incidenta zero, asa cum s-a intamplat si in alte programe pilot desfasurate in alte tari. Totodata, doresc sa multumesc tuturor partenerilor de dialog si institutionali care sunt alaturi de noi pentru a putea implementa eficient cele patru evenimente programate", a declarat ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu Propunerile de evenimentele pilot, coordonate de Ministerul Culturii impreuna cu institutiile din subordine, beneficiaza de sprijinul Ministerului Sanatatii, al Directiilor de Sanatate Publica Bucuresti si Cluj, al Institutului National de Sanatate Publica, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Institutiei Prefectului din Bucuresti si Cluj. Un rol important in dezvoltarea evenimentelor pilot l-au avut conf. univ. dr. Victor Costache si coordonatorul stiintific al evenimentelor, prof. dr. Cristian Oancea.Biletele vor putea fi achizitionate incepand de maine, 11 mai a.c., de pe platformele online ale celor trei institutii. Persoanele doritoare trebuie sa aiba in vedere ca exista obligativitatea completarii tuturor campurilor special create pe platformele de ticketing in vederea monitorizarii ulterioare.Calendarul evenimentelor:14 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, "Libera Musica", eveniment organizat in interior, numar participanti: aprox. 700; Organizator: Opera Nationala Bucuresti;15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, "Dineu cu prosti" de Francis Veber, eveniment organizat in interior, numar participanti: aprox. 800; Organizator: Teatrul National Bucuresti;15 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, "FAUST" de Charles Gounod, eveniment organizat in interior, numar participanti: aprox. 800; Organizator: Opera Nationala Romana Cluj-Napoca;16 mai 2021, intervalul 19:00-21:00, "Libera Musica", eveniment organizat in exterior, numar participanti: aprox. 1000; Organizator: Opera Nationala Bucuresti.