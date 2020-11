Profesori de la Gazeta Matematica predau la Centrul de excelenta pentru gimnaziu Laude-Reut pentru elevii pasionati de matematica din toata tara

*Orele au loc online, iar exercitiile si problemele sunt publicate si pe site-ul Complexului educational Laude-Reut din Bucuresti, fiind accesibile tuturor elevilor talentatiIn program s-au inscris pana acum 72 elevi provenind de la scoli din Bucuresti si din tara, precum si elevi din ciclul gimnazial al Laude-Reut. Majoritatea cursantilor, 40 la numar, sunt din clasele V-VI, restul provenind din clasele VII-VIII.Ideea de invatamant de excelenta nu este nicidecum una noua in Romania. De fapt, chiar Laude-Reut, fosta scoala Lauder, a fost gandita de la inceput ca o institutie de invatamant de elita, statut pe care a reusit sa si-l pastreze pana in prezent. Insa noutatea, in cazul centrului de excelenta Laude-Reut, este ca acesta are ca unic obiectiv pregatirea matematica la cel mai inalt nivel accesibil unui elev de gimnaziu. In alte sisteme scolare din Europa si America de Nord, astfel de clase exista la gimnaziu sau, mai des, la liceu, acolo unde servesc drept pregatire pentru studiile universitare (si sunt uneori echivalate cu cursurile urmate in primul an de facultate)., a declarat Tova Ben Nun-Cherbis, presedinte fondator al Complexului Educational Laude-Reut.Cursurile centrului sunt organizate online, pe doua grupe: una pentru clasele a V-a si a VI-a, iar a doua pentru clasele a VII-a si a VIII-a. Programul de pregatire este de doua ore pe saptamana, incepand din luna octombrie 2020, iar temele sunt publicate si pe site-ul Complexului Educational Laude-Reut . In total, programul va avea 62 de ore de aprofundare a matematicii.Materia de studiu este programa pentru olimpiada de matematica, cu accent pe notiunile complementare celor predate la clasa: principiul cutiei, principiul invariantului, principiul extremal, probleme de numarare, probleme de colorare, elemente de teoria numerelor, inductia matematica, inegalitati, strategii de rezolvare a problemelor de geometrie si elemente de trigonometrie.Cursurile sunt sustinute de profesorii Cristina Hlevca si Andrei Alexandrescu, membri ai Societatii de Stiinte Matematice, ai colectivului de redactie al Gazetei Matematice si ai Comisiei Nationale a Olimpiadei de Matematica. Toate materialele utilizate la predare - fise de lucru, suportul de curs si o parte din inregistrarile video ale lectiilor de la Centrul de Excelenta - sunt disponibile gratuit online, pe pagina de internet www.laude-reut.ro si pe pagina de Facebook a Complexului., a explicat profesorul Andrei Alexandrescu.