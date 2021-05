Regizorul Radu Afrim: "Nu sunt chemat la multe teatre din Bucuresti. Unii directori se tem"

Radu Afrim este de parere ca "Romania este tara in care scapa cine poate, cine are suficienta personalitate sa se impuna", si spune ca, desi este o persoana bataioasa, "nu a pariat niciodata pe tupeu"."N-am stiut niciodata ce inseamna tupeul. Am avut un parcurs destul de cuminte si de previzibil. Primele lucruri dure despre viata le-am invatat in armata, pentru ca am facut armata lunga, un an si patru luni. Atunci, am fost pus de caporal sa spun o prostie. Eu nu ziceam prostii.Evident ca acum, la repetitii, a devenit ceva banal sa vorbesti mai dur, mai dirty, uneori. Eram foarte cuminte si, brusc, s-a intamplat sa fac o meserie in care trebuie sa te impui, nu autoritar, dar sa conduci, sa inspiri incredere, sa-i inspiri, pur si simplu, pe cei din fata ta", a povestit Radu Afrim.In cadrul aceluiasi interviu, regizorul a vorbit si despre cum a ajuns sa-si urmeze meseria, despre motivele pentru care unii directori de teatru se feresc sa colaboreze cu el, precum si despre viziunea sa asupra scolii romanesti.Radu Afrim: Stateam foarte mult in casa singur si construiam. Pe vremea aceea, a copilariei mele, erau jucariile din guma. Le aveam pe toate, colectii intregi, le puneam pe masa si stateam ore intregi si construiam, regizam. Nici nu stiam, atunci, ca exista aceasta meserie de regizor de film sau de teatru. Stiam toate cantecele din filmele indiene, le cantam oamenilor... Mi-am petrecut viata in cinematograf.Radu Afrim: In acest tip de meserie care se face in colectiv, cum este teatrul, nu vin doar eu cu ceva, cu lumea mea, ci iau de la fiecare om cu care ma intalnesc cate ceva. Nu intotdeauna imi fac temele de acasa. E un schimb de energii, o interactiune cu ceilalti. E ceva ce se face in colectiv. In prima parte a carierei mele scriam pe afis: Un spectacol de Radu Afrim. Mi-am dat seama ca este stupid. Acum scriu: Regie si Scenariu de Radu Afrim, daca fac si scenariul.Radu Afrim: Eu am ajuns la o anumita intelepciune de aceasta factura, dar presupun ca nu toata lumea face lucrul asta si, poate, nici nu este nevoie. Timpul este cel care lucreaza. Trebuie sa ai o doza uriasa de nebunie creativa. E ceva foarte greu de prins, nu se dobandeste, trebuie sa o ai obligatoriu. Nimeni nu te testeaza pentru acest tip de exces creativ.Radu Afrim: Nu direct, e mai degraba un model de "asa nu". Dar sunt multi studenti la doctorat care isi fac lucrarea pe creatia mea. Eu am fost evitat intotdeauna de facultati, inclusiv de facultatea pe care am terminat-o eu. Clujul s-a "spalat" cumva de mine. Asteptam alte vremuri, probabil, pentru a ajunge si la Cluj.Radu Afrim: Ba da, de asta nici nu sunt chemat la multe teatre din Bucuresti. Teatru oricum este efemer, asa ca merg inainte. Nu e vorba ca ar fi scandalos, ci ca ar schimba ceva cu trupa lor, de ar mai pune o caramida la performanta. In acest caz, nu ar mai putea sa se intoarca la proiectele lor facile. Unii directori de teatru de asta se tem.