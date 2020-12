Rafail Noica, sihastrul faimos din Apuseni. Cum a ajuns sa se calugareasca fiul marelui filosof roman Constantin Noica

Rafail Noica are 78 de ani si este recunoscut drept unul dintre cei mai mari duhovnici romani in viata. Dupa ce a locuit mai bine de 35 de ani in Anglia, a revenit in Romania si s-a calugarit.S-a nascut in 1942 si a primit in familie o educatie crestina minima, deoarece tatal sau punea accent mai mult pe latura filosofica a vietii, decat pe cea crestina, iar mama sa era de confesiune anglicana. Crestinismul de inceput al tanarului Rafail se rezuma doar la participarea la Slujba de Inviere. La varsta de doar 13 ani, cu scopul primirii unei educatii mai alese, mama sa l-a luat cu ea in Anglia, tara ei de origine. Aici s-a alaturat mai intai anglicanilor, insa nu a ramas prea mult timp. Dupa cum el insusi spunea, in marturiile sale, "atmosfera de la anglicani era foarte saracacioasa, foarte rece, plicticoasa chiar. Nu in sensul ca te-ar apuca cascatul in biserica, ci in sensul ca nu te hranea cu nimic".Dupa experienta anglicana, Rafail Noica a trecut pe la penticostali, congregationalisti, Armata Salvarii si alte culte. Dintre toate confesiunile intalnite, cel mai mult s-a atasat de comunitatea baptista, unde a stat un an si jumatate. Intoarcerea la cultul ortodox a avut loc in anul 1961, iar in anul 1965 a fost "tuns" in monahism la Manastirea Sfantul Ioan Botezatorul din Essex, de catre Parintele Sofronie Saharov. S-a intors in Romania in anul 1993, dupa 38 de ani de la momentul plecarii din tara.Reprezentantii Patriarhiei Romane l-au dorit episcop, dar Parintele Rafail Noica a respins oferta. In 1993 s-a retras la o manastire din Apuseni, in satul Lazesti, comuna Albac, unde traieste in sihastrie. Pana in urma cu cativa ani mai aparea in public, de doua, trei ori pe an la conferinte religioase. In ultima vreme nu a mai parasit manastirea.Locuinta calugarului"Am scris o singura carte , care se numeste Ganduri. Am scris-o, mai ales, din indemnul cuiva, care se astepta ca fiul lui Noica sa scrie o carte. Si cand a deschis aceasta carte, prima pagina era alba, a doua era alba si toate celelalte la fel. Acum, la sfarsitul vietii mele, ma gandesc sa scriu cartea care s-ar numi Memorii, fiindca asa scriu toti oamenii mari. Or, cum eu mi-am pierdut memoria, aceasta carte va fi asemenea celei dintai!", a spus la un moment dat duhovnicul. Cu toate acestea, ganduri ale lui Rafail Noica se gasesc in doua carti ("Celalalt Noica" si "Cultura Duhului"), cateva articole si o serie de conferinte pe care le-a sustinut de-a lungul anilor."Pe tata l-am cunoscut foarte putin, fiindca din copilarie, nu stiu in ce an, au divortat parintii mei. Tata, fiind din neam de mosieri, iar mama avand origine "nesanatoasa", fiind englezoaica, s-au gandit ca, daca se despart, o sa riscam mai putine lucruri care ne amenintau in regimul comunist si poate ca si mama se gandea sa-si recastige cetatenia britanica si sa ne ia si pe noi, copiii, in libertate, sa ne dea o educatie.La un moment dat, tata a avut domiciliu fortat in Campulung Muscel, iar noi ramasesem in Bucuresti. In '55 s-a repatriat mama si ne-am dus si noi, copiii, la ea. L-am cunoscut putin. Dupa moartea lui, din articole, am vazut ca era mai mult decat ce credeam eu. Ma gandeam, de exemplu - o sa va marturisesc si asta - ce face un filosof acum in Romania lui Ceausescu? Adica, "tara arde si baba se piaptana", cum se zice. Dar mi-am dat seama ca nu era asa de simplu si ca a fost si acolo o pronie a lui Dumnezeu. Filosofia lui nu o inteleg si inca nu pot sa citesc cartile tatei, fiindca nu pot intelege filosofia", spunea Rafail Noica despre tatal sau.Constantin Noica l-a vizitat in Anglia de trei ori dupa ce a iesit din inchisoare. "In felul nostru, ne-am inteles din ce in ce mai bine pana cand, in '85 sau '86 cred, cand a venit ultima oara, ne-am despartit intr-o intelegere adanca, intr-o armonie adanca, pe care nu o puteam exprima in cuvinte, fiindca altul era limbajul lui, altul al meu. Dar simteam pe dedesubt un alt curent care ne unea si, intr-un fel, simteam in chemarea mea o mostenire de la tata", mai relata calugarul."Scrisoare catre Rafail" a aparut acum 42 de ani, in revista "Prodromos", numarul 8-9 din 1968, editata in Germania si in Franta, si cuprinde mesajul emotionant al lui Constantin Noica adresat fiului sau, in momentul in care Rafail s-a calugarit.Constantin Noica"Ce poate fi in lumea voastra, dragul meu, ca te-ai gandit sa pleci din ea? Si sunt multi - mi se spune - care se despart de ea, chiar daca nu intra in ordin, ca tine. V-a mahnit peste masura lumea de azi? Ati gasit ca o puteti sluji de dincolo de ea? In limba ta exista o vorba a trecutului care-mi pare, intr-un fel, mai adevarata astazi decat oricare alta. Este cea a lui Augustin, "iubeste si fa ce vrei". Caci daca iubesti cu adevarat - s-a spus - nu mai faci aceea ce vrei, doar ce trebuie. Poate ca lumea de azi e uneori smintita pentru ca a despartit pe << fa ce vrei >> de << iubeste >>.Ea si-a luat toate libertatile si face tot ce-i place, dar nu iubeste intotdeauna. S-a sfarsit cu lumea aproapelui; este o lume a departelui nostru, cea in care traim si se va trai. Nu e o intamplare ca eu insumi iti scriu de departe, dragul meu, si ca-ti scriu pe departe, nu de-a dreptul, ca si cum ai fi pentru mine doar unul din Rafailii lumii. Dar nu te dezaprob si nu i-as dezaproba nici pe ceilalti, chiar daca ar fi oaste si biserica, iar nu singurateci. Nu va dezaprob, chiar daca m-as teme ca traiti intr-o lume gata facuta - si care nu mai are ce face.Eu nu am a-ti da lectii. Spre capatul vietii, vad ca nu stiu mai nimic. Dar cand ma uit indarat, vad ca e ceva sigur pana si intr-o viata ca a mea: e bucuria. N-am avut dreptate decat atunci cand m-am bucurat. Omul e fiinta care jubileaza. Omul a facut bucuria, si a vazut ca era buna. Si-ti spun numai: bucura-te si fa ce vrei!"