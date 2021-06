Rezultatele evenimentelor-pilot din Bucuresti si Cluj: doar un spectator s-a infectat cu COVID-19

Spatiul, ocupat in proportie de 70%

Concret, cele patru evenimente-pilot s-au organizat in perioada 14 - 16 mai la Bucuresti si Cluj.Spectatorii au participat la spectacole de teatru si opera, la Oprea Nationala si Teatrul National din Bucuresti si, respectiv, la Opera din Cluj-Napoca. Organizarea acestor evenimente-pilot in domeniul cultural a fost aprobata prin decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), cu respectarea limitei de ocupare a 70% din spatiu.Trei dintre avenimente au avut loc la interior si unul la exterior. Accesul in sala a fost permis cu dovada vaccinarii sau a trecerii prin boala sau cu test negativ.O singura persoana dintre cele care au participat la evenimente a fost confirmata cu coronavirus. Este vorba despre o persoana din Cluj.Experimentul este considerat un succes si da speranta organizarii mai multor evenimente sportive si culturale cu participare mare a publicului.