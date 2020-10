Trei pacate ale discursului public

E clar ca anumite cuvinte "straine" sunt necesare pentru ca redau fara prea multe ocolisuri o realitate. Tot necesara este si grafia corecta a invelisului sonor, care suna atat dein urechile spectatorului modern, deschis, cu ochii pe online-ul jurnalistic.sausunt cam vechi, prea generale, iar realitatea descrisa dee prea bogata pentru cuvintele neaose.: un cuvant specializat, notat de suficiente dictionare; e imposibil, asadar, sa il ignoram sau sa il consideram element daunator pentru bunul mers al limbii romane. Daunatoare vederii este insa scrierea acestuia. Desi DOOM2 il noteaza si ii da forma de plural, ca rezultat al combinarii cu desinenta neutrelor (romaneasca) --, scrierile jurnalistice (politice) il integreaza in texte fara a-l fi trecut prin legea dictionarului. Cratima nu trebuie sa apara nici la articularea cuvantului, nici la forma de plural. Desi element "strain" si neadaptat grafic (nu exista forma *),-ul final, pronuntat ca in orice alt cuvant romanesc, face posibila articularea directa, fara vreun intermediar:. O greseala: "este regretabil faptul ca se folosesc evenimente precum-ul Initiativei celor Trei Mari in jocuri politice interne" (www.digi24.ro). Genitivul nu schimba regula, forma corecta fiind, nu *-ului, asa cum apare aici: "Peste o mie de politisti vor asigura masurile de ordine si securitate in judetul Constanta in perioada-ului NATO." (www.mediafax.ro).Tot anglicism, tot politic si tot cules din presa sub diverse forme este si. Interesant din punct de vedere evolutiv si la nivel de sens,, cu sanse reale de a-si crea paradigma (v.), isi ataseaza articol cu ajutorul cratimei:-ul. Acesta este intr-adevar un anglicism in scrierea caruia apare cratima atunci cand vrem sa-l articulam: se termina in -. Desi regula e publica si comunicata transparent, presa noteaza realitatea negociatului "pe hol" in mod inconsecvent: "Papa Francisc a condamnatgay de la Vatican" (www.mediafax.ro); "Protectia Consumatorilor se teme debancherilor in Parlament" (www.gandul.info); "Pe de alta parte, nicipe care presedintele Kargastanului (...)" (adevarul.ro); "Expertii spun ca lobby-ul este o activitate multidisciplinara" (adevarul.ro). Ultima actualizare este singura ce sade sub semnul corectitudinii.Un alt pacat al discursului actual este interpretareaca acronim (cuvant format din prima sau primele litere ale cuvintelor dintr-o denumire). Incarcat de semnificatii personale si importanta, familiarul[BACALAUREAT s. (fam.) bac. (~.) - www.dexonline, sursa: Sinonime 2002], cu o recunoscuta nuanta argotica [bac s.. () examen de bacalaureat - www.dexonline, sursa: Argou], devine *BAC. Invocand licenta poetica ori efectul stilistic, putem transforma orice in orice, intr-un vesnic si neobosit joc intre majuscula si minuscula. Intr-o formatie neutra, pur informativa,ramane, articulat fara cratima. Cateva greseli: "BAC-ul si remuneratia dupa... competente" (www.digi24.ro); "A inceput BAC-ul olimpicilor! Azi e prima proba" (https://a1.ro); "Tinerii care n-au luat BAC-ul, dar s-au grabit sa ia ajutorul de somaj" (https://stirileprotv.ro). Avem, nu? Oare de nu s-a gandit nimeni la varianta *PROF?Cu toate ca s-a scris mult (in diverse randuri, pe un ton mai mult sau mai putin stiintific, profund argumentat sau telegrafic) despresi prohibitia virgulei,-ul pare ca s-a atasat de virgula. Evident ca putem avea alaturarea dintre virgula siasa cum se vede in combinatia anterioara de cuvinte. Acest lucru nu sta insa in bratele generalizarii., prescurtarea lui, inseamna. Simetric: daca inainte de si nu punem virgula (intr-o enumerare), nu punem nici inainte de. Asadar, urmatoarele doua fraze sunt, fara dubiu, atractive si ca fond, si ca forma: "Cele mai multe sesizari fac referire la presiuni pe care sefii de institutii (primarii, scoli, societati cu capital de stat, etc.) le fac asupra angajatilor pentru a participa la mitingul de la Bucuresti." (http://www.aktual24.ro); "In familia traditionala, formata de un barbat si o femeie, au fost mii de cazuri de violenta domestica, abuzuri emotionale, etc." (http://www.life.ro). Le notez si e bine sa le retinem totusi ca exemple negative.Pana la urma, virgula echivaleaza pauza din vorbire. De ce am vrea sa fragmentam discursul - oral sau scris - cu opriri si notatii ale fiecarei respiratii? Mai ales cand am ajuns la finalul sirului. Nici macar engleza nu ma poate convinge ca e altfel. E alta limba, vorbim despre alt sistem, despre alta atitudine fata de procesul de normare, despre alta doza de coercitie din partea dictionarelor sau a lucrarilor normative.Subiectul meu preferat: virgula pusa dupa o atributiva. Se ajunge astfel la un predicat despartit de subiect (printr-o virgula pusa complet intuitiv, deloc justificat): "Alegerile pe care le faci, te definesc." (, pagina de Facebook ); "Atentie! Pe raza UAT Alba lulia, Sebes, Cimpeni si Vintu de Jos, nivelul de raspandire a SARS-CoV-2, este unul ridicat, peste 3 cazuri/1.000 de locuitori." (www.alba24.ro).P.S. "Nu se poate arta fara migaleala... Cu vremea iti cresc tot mai mult scrupulele de constiinta... Dac-o fi sa imbatranesc, stiti cum sa-mi ziceti? Sa-mi ziceti Mos Virgula!"