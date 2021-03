Parlamentarii vor sa emita o lege pentru incurajarea lecturii. "Un roman citeste mai putin de cinci minute pe zi si circa o carte pe an"

"Romania se va dezvolta cu adevarat doar atunci cand romanii se vor reindragosti de carte . Din pacate, cifrele de azi sunt dramatice. Un roman citeste mai putin de cinci minute pe zi si circa o carte pe an, in medie. In comparatie, un neamt citeste 16 carti pe an, in medie. Exista, in mod clar, o legatura stransa intre preocuparea pentru lectura si dezvoltarea economica si sociala a unei tari.Un studiu al Bancii Mondiale arata ca ratele mari de alfabetizare sunt asociate cu populatii mai sanatoase, mai putine infractiuni, o crestere economica mai mare.Si ONU considera educatia drept cheia pentru a stopa saracia, a proteja planeta si a ne asigura ca toti oamenii se bucura de pace si prosperitate. Cercetarile au aratat ca cititul este o abilitate vitala pentru a putea avea succes in societate si pentru a putea accede la un loc de munca bun.Subiectul ma preocupa de mai mult timp. Din 2019 am initiat campania "Da o carte mai departe", prin care mii de romani, simpli trecatori pe strada, au primit cadou carti.Acum am facut din Parlament un pas important pentru crearea unui cadru institutional pentru incurajarea cititului: am depus o propunere legislativa pentru declararea zilei nationale a lecturii, pe data de 15 februarie. Nu este o alegere intamplatoare; pe 15 februarie s-au nascut doi dintre cei mai mari carturari ai nostri, ctitori ai scolii si culturii romanesti: Titu Maiorescu si Spiru Haret.Aceasta zi nationala va crea cadrul pentru implicarea autoritatilor locale si centrale, societatii civile si a tuturor celor carora le pasa de carte in activitati de incurajare a lecturii, mai ales in randul elevilor si tinerilor. Le multumesc tuturor colegilor care au semnat si care sustin aceasta initiativa", a declarat Sebastian Burduja.Legea a fost semnata de 22 de deputati PNL , 1 deputat USR -PLUS si doi senatori PNL. In expunerea de motive, Sebastian Burduja, initiatorul legii, subliniaza atat situatia dramatica din Romania, cat si motivele pentru care era necesara aceasta propunere de incurajare a cititului.Romanii citesc mai putin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre romani declara ca nu au citit niciodata o carte, desi toate studiile de specialitate indica beneficii clare ale lecturii pentru dezvoltarea armonioasa si reducerea stresului, la nivel individual, respectiv pentru progresul economic si social, la nivel colectiv.Sase minute de lectura pe zi pot reduce nivelul stresului cu pana la 68%, arata un studiu al Universitatii Sussex, alaturi de cresterea nivelului de empatie, dezvoltarea vocabularului si creativitatii.Romania se confrunta cu un nivel tot mai scazut de consum de carte. Conform unui sondaj de opinie realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie in 2018, doar 16% dintre romani sustin ca citesc carti lunar, in timp ce 35% declara ca nu au citit niciodata o carte. De asemenea, un alt studiu Eurostat arata ca romanii dedica numai 5 minute pe zi cititului si ca doar 6,2% dintre romani se raporteaza la lectura ca la o modalitate de a-si petrece timpul.Doar 20% dintre romani citesc o data pe luna si 8% citesc zilnic. 38,7% dintre persoanele de 15 ani nu inteleg ceea ce citesc. Romania se afla pe penultima pozitie dintre cele 28 de state membre UE la indicatorul "citire".Romania se claseaza printre ultimele tari la testele PISA. Rezultatele testelor din 2018 indica o rata a analfabetismului functional care ajunge la 41% la evaluarea de citire. Acest procent reprezinta elevii care nu pot identifica ideea principala dintr-un text de lungime medie, nu pot gasi informatii pe baza unor criterii explicite si nu pot reflecta asupra scopului unui text. Toate acestea sunt abilitati care se pot dezvolta prin lectura."Din 1995, Romania sarbatoreste si Ziua Internationala a Cartii, un eveniment anual, organizat prin intermediul UNESCO , in special pentru a promova publicarea de carti, cititul, dar si drepturile de autor.Pentru ca sarbatorim ziua mondiala a cartii prin intermediul UNESCO, initiativele de incurajare a lecturii au ramas in special la nivelul mediului privat, fara sa existe un cadru national pentru derularea acestora in scoli sau institutii culturale. In plus, majoritatea tarilor care sarbatoresc ziua internationala au si echivalentul national, astfel ca necesitatea legii de fata nu poate fi pusa la indoiala.In contextul consumului extrem de scazut de carte si a problemelor grave generate, precum analfabetismul functional, Romania are nevoie de o lege pentru Ziua Nationala a Lecturii, care sa creeze cadrul derularii de activitati specifice de incurajare a cititului, la nivel national si pe plan local.Urmand modelul altor state, care au ales zile nationale de lectura care coincid cu zilele de nastere ale marilor lor scriitori , instituirea Zilei Nationale a Lecturii pe 15 februarie este fireasca si binevenita, fiind data nasterii a doua mari personalitati, cu un rol fundamental in dezvoltarea scolii romanesti si in promovarea lecturii in Romania, atat prin operele lor literare, cat si prin activitatea politica si sociala: Titu Maiorescu (n. 15 februarie 1840 - d. 18 iunie 1917, Bucuresti) si Spiru Haret (n. 15 februarie 1851 - d. 17 decembrie 1912)", se mai arata in expunerea de motive.De-a lungul timpului, mai multi politicieni romani au incercat sa scrie carti. De exemplu, fostul premier Viorica Dancila PSD ) vorbeste, in cartea sa realizata impreuna cu jurnalista Marga Nitu, despre mai multe momente din timpul fostei guvernari , precum si despre relatia cu Liviu Dragnea