Roscosmos promite esantioane aduse de pe Venus si rachete care pot fi utilizate de 100 de ori

"Pentru a inlocui actuala racheta Soyuz-2, elaboram planurile pentru o racheta cu metan. Ea va fi dezvoltata inca de la inceput ca un ansamblu reutilizabil. Nu semi-reutilizabil ca in cazul SpaceX, ci reutilizabil, prima treapta va fi reutilizata de peste 100 de ori", a declarat directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin , intr-un interviu acordat agentiei de presa Ria Novosti.SpaceX a reusit recent prima sa lansare si revenire cu succes pe Terra a capsulei Crew Dragon, cu doi astronauti la bord, in cadrul unei misiuni realizate pentru NASA. Racheta sa Falcon 9 este partial reutilizabila, precum si capsula locuibila, in vederea reducerii costurilor de lansare."Inginerii nostri (...) nu vor sa repete ceea ce fac colegii lor de la SpaceX, ci sa ii depaseasca", a adaugat Dmitri Rogozin. Oficialul rus a ironizat de altfel amerizarea "grosolana" a capsulei Crew Dragon, considerand ca doar o asolizare pe "pamant ferm" ar reprezenta "o aterizare cum se cuvine".Prin reusita sa recenta, compania miliardarului Elon Musk, care are ambitia de a coloniza planeta Marte intr-o buna zi, a dat o grea lovitura sectorului spatial rus, deja afectat de scandaluri si coruptie, si a pus capat monopolului existent in privinta zborurilor cu echipaje umane lansate spre Statia Spatiala Internationala (ISS), detinut timp de aproape 10 ani de catre Rusia, dupa retragerea din activitate a navetelor spatiale americane.O alta prioritate rusa ar fi, potrivit dezvaluirilor facute de Dmitri Rogozin, revenirea pe Venus, planeta pe care doar sondele sovietice au reusit sa se plaseze cu succes pana in prezent. Obiectivul viitoarei misiuni va fi acela de a aduce pe Terra cateva esantioane si studierea si intelegerea atmosferei planetei Venus, unde efectul de sera este considerabil, in contextul in care Pamantul este amenintat de fenomenul modificarilor climatice."Venus este mai interesanta decat Marte (...) daca nu intelegem procesele (climatice), atunci cum sa intelegem, cum sa impiedicam un astfel de scenariu pe planeta noastra?", a adaugat directorul Roscosmos. Dupa parerea lui, inginerii rusi nu ar trebui sa se multumeasca "doar cu plasarea unei sonde pe Venus, ci sa aduca pe Terra esantioane prelevate din scoarta venusiana. Ar fi o adevarata reusita"."Stim cum sa facem acest lucru", a adaugat Dmitri Rogozin. El considera ca este de preferat ca Rusia sa actioneze mai degraba "independent" decat in cadrul unei cooperari cu Statele Unite. Totusi, Rogozin a dezvaluit ca reducerile bugetare ameninta aceste ambitii.Ministerul de Finante prevede o reducere cu 60 de miliarde de ruble (690 de milioane de euro) a bugetului atribuit sectorului spatial rus, care se adauga precedentelor taieri bugetare, care au fost si mai consistente. "Nu inteleg cum am putea sa lucram in aceste conditii", a declarat Dmitri Rogozin, dezvaluind ca "suma finala nu poate fi stabilita decat de presedintele Vladimir Putin ".