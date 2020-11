Rugaciunea "Tatal nostru" se modifica. Cum va fi schimbata propozitia "Nu ne duce in ispita"

Versetul "Nu ne duce in ispita" va fi inlocuit cu "nu ne abandona ispitei", potrivit Rador, citat de Libertatea Este o modificare care priveste in esenta traducerea din textul original in greaca veche. Dorita puternic de Papa Francisc, noua versiune a fost deja adoptata de alte conferinte episcopale in respectivele lor limbi.Noua rugaciune intra in vigoare in majoritatea eparhiilor italiene incepand din 29 noiembrie, prima duminica a noului an liturgic dupa ritul roman sau latin. Pentru celelalte biserici va fi timp sa se puna in tema cu noile formule pana la Pastele.Citeste si: Patriarhia Romana intervine in scandalul provocat de IPS Teodosie: "Rugaciunea nu are granite confesionale"