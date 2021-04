Cea mai veche manastire de maici din Moldova s-a redeschis dupa 200 de ani. Lacasul se afla in jurul primei ctitorii a lui Stefan cel Mare

DSte de oameni s-au adunat duminica in curtea monumentului UNESCO , aflat acum in restaurare, pentru a o intampina pe noua stareta a manastirii care a fost intronata in cursul unei slujbe religioase conduse de Preafericitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. Noua obste este formata la inceput din trei calugarite venite de la Manastirea Sucevita si vor fi conduse de stareta Maica Alexandra Badragan. Credinciosii isi pun sperante in revenirea locasului la stralucirea de alta data si isi doresc ca Patrautii sa renasca pe harta turistica a manastirilor din Bucovina. Alaturi de noua obste de maici de la Patrauti au fost duminica mai multe starete de la manastiri din Bucovina. Stavrofora Gabriela Platon, stareta Manastirii Voronet, a declarat: "Eu pot sa va spun foarte bine ce inseamna redeschiderea acestei manastiri, pentru ca si noi am redeschis Manastirea Voronet, dupa 206 ani. Este o emotie aparte, un moment istoric in primul rand. In toate scrierile de specialitate este mentionat ca Patrautiul a fost manastire de calugarite. Cu cat se reinfiinteaza mai multe manastiri, cu atat se aduce mai multe rugaciune zilnica inaintea lui Dumnezeu. Inceputurile sunt grele, dar D-zeu randuieste sa vina si oameni care sa se alature obstii nucleu de la inceput, si cu siguranta o sa fie numai de bine tot ce se va petrece aici". Lacasul de cult, cu o valoare arhitecturala si iconografica deosebita , a fost scos din anonimat in mare parte datorita preotului Gabriel Herea, care a slujit la Patrauti din toamna anului 2003, si datorita caruia s-au demarat ample lucrari de restaurare a picturii, ce au readus obiectivul, cel mai vechi locas de cult ramas de pe vremea lui Stefan cel Mare, la valoarea sa adevarata.Pictura interioara este in mare parte pastrata si sunt fragmente pastrate si din pictura exterioara.