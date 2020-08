Scandalul de la Bulandra ia amploare. Regizorul Andrei Serban: "Poate sub puterea exemplului vostru, teatrul isi va regasi demnitatea"

Personalitati precum Marius Manole, Ana Ularu si Vlad Zamfirescu si-au aratat solidaritatea fata de actorii care au decis sa plece, precum Constantin Dogioiu, Alin State sau Alexandra Fasola.Catinca Maria Nistor a ajuns sa conduca Teatrul Bulandra la 31 de ani, in septembrie 2019, la scurt timp inainte ca directorului teatrului, Ducu Darie, sa moara. Numirea Catincai Nistor a fost facuta de Primaria Capitalei, potrivit culturaladuba.ro Potrivit legii, interimatul nu poate sa dureze mai mult de 120 de zile, dupa care Primaria Capitalei ar trebui sa organizeze concurs public, astfel incat toti participantii sa fie evaluate de o comisie de specialitate. Cu toate acestea, Primaria Capitalei i-a prelungit contractul pana la organizarea unui concurs, fara sa specifice cand se va intampla acest lucru. Actorii de la "Bulandra" denunta "masuri nocive" ale directorului interimar , din cauza carora Marius Manole a renuntat la colaborarile cu teatrulRegizorul Andrei Serban a publicat o scrisoare deschisa pe liternet.ro , prin care isi exprima sustinerea fata de actori."Va felicit ca aceasta nu a fost optiunea voastra, ca ati ales calea mai dificila, cea a curajului individual. Ati actionat sub impulsul constiintei. Cand iti dai seama ca in lipsa ei nu poti fi liber, ca devii surd si orb, ca nu mai poti intelege nimic, ca ajungi sa-i urmezi pe altii ca o papusa mecanica si devii un lacheu supus fortelor externe, in acel moment stii ca ai nevoie mai mult decat de orice sa se arate constiinta, singura salvatoare.Tinandu-va de mana, voi ati trecut ca prin probele focului si apei, ati coborat cu luciditate din Parnasul imaginar al Bulandrei si ne-ati dat un exemplu, ne-ati amintit ca nu trebuie sa mori neaparat in numele adevarului, al dreptatii si al respectului pentru fiinta umana. E destul sa-ti dai demisia.Si, cum spune un personaj din Coriolan, "there is a world elsewhere"...Sunt sigur ca aceasta lume va asteaptaPS: Si poate, sub puterea exemplului vostru, si Bulandra isi va regasi in timp demnitatea si forta creatoare de odinioara", a scris regizorul in scrisoarea deschisa.