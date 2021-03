Scriitoarea Aurora Cornu, prima sotie a lui Marin Preda, a incetat din viata. A fost cea care l-a convins sa publice "Morometii"

Marin Preda avea 32 de ani cand a cunoscut-o pe Aurora, care avea doar 20. Iubirea lor s-a infiripat la Vila Uniunii Scriitorilor de pe Neptun.Aurora Cornu a primit camera care ar fi trebuit sa ii revina lui Marin Preda. Galant, i-a cedat-o, dar Aurora si-a strans lucrurile si a plecat. A ramas insa in inima lui Marin Preda si, a doua zi, a cerut-o de nevasta. S-au casatorit trei ani mai tarziu, dar numai pentru 4 ani, intre 1955 si 1959. Ea este cea care l-a incurajat sa publice "Morometii", al carui manuscris l-a gasit intr-un sertar, potrivit Europa FM.Povestea de dragoste dintre Aurora si Marin Preda a fost una pe cat de inedita, pe atat de pasionala. Chiar si dupa ce s-au casatorit, Marin Preda a continuat sa-i scrie Aurorei Cornu. Marin Preda avea 32 de ani cand a cunoscut-o pe Aurora Cornu. Ea, doar 20, si iubirea lor s-a infiripat la Vila Uniunii Scriitorilor de pe litoral.La mijlocul anilor 1960, logodnicul ei, matematicianul Tudor Ganea, nu a reusit sa o scoata din Romania, asa ca a vazut o sansa sa dezerteze in vest in timp ce era la festivalul de poezie din Knokke-Het Zoute, Belgia. S-a stabilit in Paris, Franta, si, fiind saraca, sotia pictorului Pierre Emmanuel i-a platit chiria timp de mai multi ani. La Paris s-a imprietenit, printre altii, cu emigrantii romani Mircea Eliade, Emil Cioran si Jean Parvulesco.Intre 1967 si 1978, a fost colaboratoare la programul literar de radio difuzat la Radio Europa Libera de Monica Lovinescu si Virgil Ierunca.In timp ce traia in Franta, s-a casatorit cu Aurel Cornea, un inginer de sunet de televiziune, roman nascut francez. Aurel Cornea a fost ostatic al pro-iranienilor siiti musulmani, gruparea Hezbollah, timp de zece luni si jumatate, in Liban, in 1986.Ea a platit costurile de constructie pentru o biserica din Cornu, o biserica al carei design a fost inspirat de un desen al lui Horia Damian.In ultimii ani, a locuit in Paris si in New York.In anul 2016, intr-un interviu pentru Adevarul, Aurora Cornu a povestit despre iubirea ei cu Marin Preda. Intrebata cu ce anume a cucerit-o scriitorul, aceasta a raspuns."Cu literatura lui. Si pe urma faptul ca avea un cap de intelectual foarte intersant intre ceilalti scriitori - nu prea era nici unul frumos, in afara de Petru Dumitriu, al doilea mare scriitor in vremea aia. Eu l-am lasat la mare si am plecat la Sinaia si de acolo sunt scrisorile de dragoste. Repet: Dumnezeu ni l-a dat pe Marin Preda, dar "Morometii" vi i-am dat eu. Eu i-am descoperit manuscrisul cu copilaria lui in sertar, pe care nu voia sa-l publice. El bagase deja personaje in alte scrieri, pe Adam Fantana, Marioara Fantana. Dupa ce el a publicat "Morometii" eu l-am lasat pe Marin. Timp de patru ani nu ne-am despartit aproape deloc, am stat unul peste altul. A publicat "Morometii", voia sa scrie "Risipitorii". Apoi, un an de zile am avut eu santajul cu anorexia, nu mancam deloc"."De durere ca-l las. Marin fiind leu, un orgoliu profund, nu ierta pe nimeni. Nu se razbuna, dar nu uita. Eu voiam sa plec, voiam sa vad lumea, iar el voia sa imparta soarta cu poporul lui. Care popor il adora. In Romania, Marin Preda e un mare scriitor. Si Securitatea i-a facut dosar. Cei de la "Flamura Prahovei" nu voiau sa ma lase sa plec si eu ii santajam ca mor in mijlocul lor daca nu ma lasa. Marin spera ca iubirea ma va impiedica sa plec. Am avut o discutie: i-am spus ca da, ne casatorim, pentru ca nu puteam, spre exemplu, sa mergem impreuna la hoteluri, dar i-am spus: "Marine, daca eu voi vrea sa plec, sa nu ma opresti", a declarat scriitoarea