Teatrul National Bucuresti va relua spectacolele din 5 februarie, Ce piese pot fi vazute

"Noi suntem pregatiti de a relua cat mai repede stagiunea . Avem nevoie de asta din toate punctele de vedere. Sufleteste, moral, profesional, financiar... Institutia teatrala, fara activitate specifica, nu poate fi justificata ca o fiinta vie, cum credem noi ca este. Pentru noi, este vital sa aflam ca putem deschide stagiunea", a declarat managerul TNB, Ion Caramitru.Incepand din 5 februarie, Teatrul National "I.L.Caragiale" programeaza reprezentatii in toate salile.Intre primele spectacole pe care le veti putea vedea incepand cu aceasta data se numara: "Jurnal de Romania.1989" - premiera a verii 2020 la TNB si "Noii infractori" (la Sala Mare), "Presul" si "Frumos e in septembrie la Venetia" (Sala Studio), "Orchestra Titanic" si "Omul care a vazut moartea" (Sala Pictura), la Atelier - cel mai nou spectacol, "Incognito", de Nick Payne, precum si "Anonimul venetian", sau "20 de ani in Siberia", asadar o paleta larga de oferte repertoriale, intregita, la Sala Media, unde, duminica, de la ora 11.00, "Magicianul Povestilor" ii invita pe cei mai mici dintre spectatorii TNB la o reintalnire cu "Jocul de-a Teatrul si lumea basmelor romanesti".