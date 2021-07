Descoperire neasteptata. Un semn de carte, vechi de 130 de ani si desenat de Vincent Van Gogh, a fost gasit intr-un volum despre Revolutia franceza

Potrivit informatiilor The Art Newspaper si site-ului specializat Artnet, obiectul ar fi fost realizat de artist pe cand avea in jur de 20 de ani. Trei desene sunt prezente pe aceeasi banda si ar reprezenta tarani inspirati de cei din carte.Semnul de carte va fi prezentat pentru prima data publicului Muzeului "Van Gogh" din Amsterdam si va fi inclus in expozitia "Here to Stay", deschisa intre 5 iunie si 12 septembrie, ce va cuprinde de asemenea opere de arta si alte artefacte intrate in colectia institutiei in cursul ultimului deceniu."Relativ foarte putine desene din prima perioada a lui Van Gogh au ramas, chiar daca stim ca a facut sute", a declarat, intr-un comunicat, Teio Meedendorp, cercetator principal al muzeului. "Micile schite informale ca aceasta - sunt cu adevarat miniscule - sunt inca si mai rare si practic limitate la schite de scrisori", a precizat el.Potrivit cercetatorului, desenele au fost terminat probabil la finalul lui 1881, pe cand artistul traia la Etten, satul parintilor sai. Banda "ofera o idee despre abilitatile lui Van Gogh iar obiectul este o marturie tangibila a obiceiurilor lui de lectura: un semn de carte personalizat".Semnul de carte, gasit intr-un exemplar din "Histoire d'un paysan", roman ilustrat despre Revolutia franceza povestit din perspectiva unui taran, ar fi fost uitat intre pagini inainte ca lucrarea sa-i fie trimisa lui Anthon van Rappard in 1883.Vincent Willem van Gogh a fost un pictor neerlandez post-impresionist ale carui lucrari au avut o influenta profunda asupra artei secolului al XIX-lea, prin culorile lor vii si impactul emotional, conform wikipedia . A suferit de boli mintale, care la varsta de 37 ani l-au dus la sinucidere.