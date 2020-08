"Sergei", filmul despre controversatul balerin ucrainean, va avea premiera mondiala pe 23 august

Anul trecut, Sergei Polunin a fost, alaturi de Alina Cojocaru, vedeta spectacolului-eveniment "Romeo si Julieta", regizat de Johan Kobborg, care a avut loc in Amfiteatrul din Verona in fata a 10.000 de spectatori."Sergei" este un film care patrunde profund in intimitatea lui Sergei Polunin, iar la un moment dat dezvaluie, de exemplu, cum experienta din India l-a ajutat pe artist sa renunte la droguri."Sunt foarte fericit sa va anunt lansarea filmului "Sergei" de Shailendra Singh. Filmul impartaseste cu voi experienta mea in India, impactul pe care l-a avut asupra mea aceasta tara minunata si felul in care a reusit sa ma schimbe", a declarat Sergei Polunin.Ghidat de mana precisa a regizorului Shailendra Singh, filmul despre calatoria lui Serghei Polunin prin India este o aventura care isi lasa puternic amprenta asupra personajului principal. Nu doar ca il schimba complet pe artist, dar are de asemenea forta de a produce o emotie si un impact puternic asupra publicului.