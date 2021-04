Sarbatori religioase - 23 aprilie. Povestea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta

S-a inrolat in armata romana si a ajuns la demnitatea de voievod.In anul 303, Diocletian a emis un edict de persecutie a crestinilor, care a declansat un imens val de arestari si torturi. Au urmat alte trei edicte de persecutie in urmatorii doi ani, 303-305.Sfantul Gheorghe fiind in preajma imparatului si vazand atata pornire i mpotriva crestinilor a hotarat sa faca cunoscuta credinta sa in Hristos Dumnezeu, gandind ca aceasta este vremea potrivita mantuirii sale. A vandut aurul, argintul si hainele le-a impartit saracilor; celelalte averi pe care le avea in Palestina a hotarat sa le imparta, iar pe robi sa-i elibereze.Astfel, lepadand toata frica omeneasca, Sfantul Gheorghe a stat in mijlocul adunarii, vorbind impotriva hotararilor cele faradelege si judecatilor cele nedrepte impotriva crestinilor si marturisind ca Hristos este Unul Dumnezeu.In continuare, Sfantul Gheorghe i-a indemnat pe cei care erau de fata, impreuna cu Diocletian, ca ori singuri sa cunoasca adevarul si sa invete dreapta credinta, ori pe cei ce tin de adevar si de dreapta credinta sa nu-i tulbure cu nebunia lor.Imparatul a fost atat de uimit de curajul tanarului comandant, incat nu a putut sa vorbeasca, i-a facut semn unuia dintre apropiati sa-i raspunda.Acesta, chemandu-l mai aproape pe marturisitor, l-a intrebat cine l-a indemnat sa vorbeasca cu atata indrazneala. Raspunsul Sfantului Gheorghe a fost "Adevarul!", i s-a pus atunci intrebarea: "Care este adevarul acela?", iar Sfantul Gheorghe a spus: "Adevarul este Insusi Hristos, Cel prigonit de voi" (Vietile Sfintilor).Sfantul Gheorghe a fost arestat si supus torturilor pe care le-a indurat ridicand permanent rugaciuni la Hristos Dumnezeul sau, care ii vindeca cumplitele rani, facandu-l desavarsit sanatos, spre mirarea si ingrozirea celor care zile in sir au asistat la chinurile sale. I s-a dat sa bea si o otrava cumplita, dupa care a ramas teafar.Rabdarea si puterea rugaciunii sale cu care s-au savarsit atatea fapte minunate in timpul chinurilor sale, chiar si invierea unui mort, au facut ca unii dintre cei prezenti sa marturiseasca si ei credinta Sfantului Gheorghe, primind astfel moarte muceniceasca.Insasi imparateasa Alexandra, sotia lui Diocletian, s-a convertit la crestinism si are zi de pomenire in calendarul crestin ortodox la 21 aprilie.In urma acestei marturisiri facuta de sotia sa, Diocletian a poruncit sa li se taie capetele, atat sfantului, cat si imparatesei Alexandra. Pe drum, imparateasa, fiind foarte slabita, si-a dat duhul, iar Sfantul Gheorghe si-a plecat capul sub sabie in ziua de 23 aprilie 303.In tara noastra, in ziua sa de praznuire, la 23 aprilie, militarii din fortele terestre sarbatoresc ziua acestei categorii de forte ale armatei, al carei patron spiritual este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta.