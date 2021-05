Statuia gigant din bronz a imparatului Constantin de la Roma a fost "reparata". Specialistii i-au atasat degetul aratator, descoperit in depozitele de la Luvru

Proprietate a Muzeului Luvru care l-a redescoperit in depozitele sale in 2018, acest fragment din doua falange terminale ale degetului aratator a fost depus de institutia franceza la Muzeele Capitoliene unde completeaza de acum mana stanga a marelui imparat roman.Este unul dintre rarele portrete atribuite omului care conducea cu mana de fier Imperiul roman de la inceputul secolului IV dupa Hristos.Lung de 38 cm, acest deget antic din bronz auriu s-a alaturat colectiilor de la Luvru sub al doilea imperiu, in timpul unei achizitii a vastei colectii a marchizului Campana.In secolul al XIX-lea, marchizul Campana a fost unul dintre cei mai competenti colectionari de arta antica. El a cumparat degetul lui Constantin si l-a revandut lui Napoleon III, care dorea sa-si mareasca colectiile franceze. Dupa 1863, fragmentul a ramas neidentificat in colectiile de la Luvru.Potrivit dimensiunii capului, statuia ar fi masurat 12 metri inaltime. Ea a fost realizata din bronz auriu, in onoarea imparatului Constantin (272 - 337 dupa Hristos). O reprezentare fastuoasa asa cum a fost domnia acestui imperator care se credea monarh divin.Din statuie, Muzeele Capitoline de la Roma nu detin decat capul, mana stanga (150 de centimetri inaltime) si un glob, simbol imperial.