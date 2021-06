Sticla cu epistola in interior descoperita langa mormantul Veronicai Micle. "Cel mai probabil a fost ingropata in anul 1844"

Arheologul Vasile Diaconu, coordonatorul lucrarilor, spune ca au fost descoperite peste 70 de morminte care apartin primului cimitir al manastirii si care a functionat de la finele secolului al XVIII-lea pana aproape de sfarsitul secolului al XIX-lea.El a precizat ca, pe langa traditia orala care aminteste de existenta unui cimitir in acest loc, cea mai cunoscuta marturie este tocmai mormantul Veronicai Micle."A fost o cercetare arheologica foarte interesanta si care a oferit descoperiri deosebite. Chiar de la prima suprafata investigata am avut bucuria sa descoperim un recipient de sticla, etans, care avea in interior un document de hartie. Respectiva sticluta a fost asezata la baza fundatiei bisericii, cel mai probabil in momentul construirii edificiului, in anul 1844. Din zona cercetata avem si cateva monede, care urmeaza sa fie restaurate si care ne vor ajuta sa datam mult mai bine mormintele. Pe langa acestea, cele doua cruciulite de lemn reprezinta descoperiri foarte rare, incluse in categoria obiectelor de cult", a declarat Vasile Diaconu, responsabilul stiintific al cercetarilor arheologice.El a precizat ca, dintre complexele funerare descoperite, o buna parte sunt reinhumari, individuale sau colective. Cele mai importante sunt mormintele de inhumatie, care ofera destule indicii despre obiceiurile funerare din mediul monahal, in secolul XIX.Conditiile din sol au permis, in unele cazuri, o foarte buna conservare a sicrielor de lemn, dar si a unor obiecte de cult. Arheologii au descoperit, printre altele, doua cruciulite de lemn, dintre care una este datata in anul 1831.De asemenea, unele morminte au fost marcate cu lespezi de piatra, inscriptionate."Este cunoscut faptul ca in mediul monahal, in trecut, alaturi de defuncti se punea o caramida pe care era trecut numele persoanei si anul decesului. Astfel de caramizi au fost descoperite in aproape jumatate din complexele funerare de la Varatec si ofera indicii importante despre identitatea celor inmormantati. O coroborare a numelor cu informatiile care s-ar putea gasi in arhiva manastirii ar aduce elemente clare pentru identificarea respectivilor membri ai clerului monahal", a explicat Vasile Diaconu.Dupa incheierea sapaturilor, resturile umane vor fi studiate de antropologi, urmand ca ulterior sa fie reinhumate tot in incinta Manastirii Varatec.