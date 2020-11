Un tablou pictat de Winston Churchill, care reprezinta o sticla de whisky, a fost scos la licitatie. Cat valoreaza opera faimosului om politic

Tabloul, care pune in scena o sticla de Johnnie Walker Black Label, precum si o sticla de rachiu de fructe, o carafa si doua pahare, simbolizeaza preferinta lui Churchill pentru aceasta bautura, pe care o consuma adeseori imediat dupa ce se trezea dimineata, combinata cu apa minerala, potrivit casei Sotheby's.Ofertele pot fi facute online incepand de marti, tabloul fiind estimat la un pret maximal de 250.000 de lire sterline (277.000 de euro).Panza a fost realizata de Winston Churchill, caruia ii placea sa-si petreaca timpul pictand, in conacul familiei sale din Chartwell, in anii 1930.Winston Churchill, prim-ministrul Marii Britanii din partea Partidului Conservator in perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a oferit tabloul omului de afaceri american William Averell Harriman, care a fost emisarul special al presedintelui Roosevelt in Europa in anii 1940. Harriman a fost fotografiat in 1942 la Moscova alaturi de Churchill si Iosif Stalin.Nu se stie daca Churchill, care avea obiceiul de a darui tablourile facute de el prietenilor, era la curent cu relatia pe care nora sa, Pamela, sotia fiului sau Randolph, o avea la vremea respectiva cu Harriman, a subliniat luni publicatia The Times.Cei doi amanti s-au casatorit in 1971, iar dupa decesul Pamelei Harriman, in 1997, tabloul a fost vandut unor colectionari americani, care astazi nu mai sunt in viata.O alta panza de Winston Churchill, ''The Goldfish Pool at Chartwell'', a fost adjudecata pentru suma record de 1,8 milioane de lire sterline in cadrul unei licitatii organizate de casa Sotheby's in 2014.Citeste si: