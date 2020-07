Targuri de Sfantul Ilie in Capitala, la Muzeul Satului si Muzeul Taranului

Ateliere de creatie si o serie de recitaluri sunt organizate sambata si duminica la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul "Iarmarocului de Sfantul Ilie"."Programul evenimentului, menit sa refaca atmosfera vechilor targuri organizate in satul de odinioara cu acest prilej, cuprinde un targ al mesterilor populari, ateliere de creatie, momente muzicale, teatru de umbre pentru cei mici", precizeaza organizatorii.La manifestare va participa scriitoarea Cristina Andone cu proiectul editorial al Editurii Univers "Cartea Bunatatii. Povesti din Ardeal", inspirat de satele transilvanene.Doina Lavric-Parghel va sustine recitalul "Povestea Soarelui", iar in cele doua zile va fi prezentat spectacolul de teatru muzical "Insira-te margarite", dupa Victor Eftimiu, in regia lui Dan Tudor.Mestesugari si artisti vor participa, in weekend, la Muzeul National al Taranului, la "Targul de Sfantul Ilie".Vizitatorii vor avea ocazia sa admire si sa cumpere obiecte din lemn, ceramica, tesaturi, impletituri, jucarii, podoabe, oua incondeiate, icoane. De asemenea, doritorii vor putea gasi prajituri de casa, cozonaci, miere de albine, ierburi de leac si traditionala tuica.Bucurestenii sunt invitati, de asemenea, sa rasfoiasca, sa citeasca si sa-si imbogateasca biblioteca cu publicatiile Muzeului - carti cu teme etnologice, carti-obiect, albume ori revista Martor.Targul va fi deschis intre orele 10,00 - 18,00. Pretul biletului de intrare la targ: adulti - 8 lei; pensionari - 4 lei; elevi si studenti, posesori ai cardului Euro 26, in varsta de pana la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau usor - 2 lei.