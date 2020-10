Teatrul National Bucuresti anuleaza toate spectacolele programate la salile din interior. Reprezentatiile vor fi reprogramate

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"In conditiile in care numarul cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 a crescut foarte mult in ultima saptamana, si tendinta este in continuare de crestere, se impune respectarea tuturor masurilor necesare, comunicate de Directia de Sanatate Publica, pentru diminuarea riscului de infectare", se arata in comunicat.TNB precizeaza ca spectacolele anulate vor fi reprogramate incepand cu data de 21 octombrie."Asupra calendarului acestor reprogramari vom informa publicul spectator in timp util", se precizeaza in comunicat.Potrivit TNB, in masura care prognoza meteo va permite, va fi reluata activitatea de spectacole la sala Amfiteatru in aer liber de pe acoperisul TNB.Programul de spectacole va fi anuntat de indata ce va fi definitivat, mai precizeaza TNB.