Programul online al Teatrului Mic continua si in luna ianuarie. Ce spectacole pot fi vazute de cei interesati

Astfel, in data de 9 ianuarie, de la ora 20.00, va fi redifuzata productia "Visul unei nopti de vara", de William Shakespeare , in regia lui Gelu Colceag, scenografia Stefan Caragiu si Liliana Cenean, potrivit contului de Facebook al institutiei.In data de 16 ianuarie, de la ora 20.00 - va putea fi revazut spectacolul "Viata si moartea lui Richard al II-lea", de William Shakespeare, in regia lui Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan si in data de 23 ianuarie, ora 20.00 - spectacolul "Familia Jeleznov" dupa "Vassa Jeleznova", de Maxim Gorki, regia Gelu Colceag, decor Diana Cupsa, costume Ioana Pashca.Bilete pot fi achizitionate la programul online si de la casele de bilete ale Teatrul Mic, de luni pana vineri, in intervalul orar 11.00-19.00. Va fi inscriptionat codul de acces pe biletul fizic.