VIDEO Tensiunile dintre Regina Elisabeta a II-a si Margaret Thatcher, prezentate in noul sezon al serialului ''The Crown''

Doua femei conduc Marea Britanie si "poate ca este exact lucrul de care aceasta tara are nevoie", declara suverana britanica, interpretata de actrita Olivia Colman, in trailerul celui de-al patrulea sezon al serialului "The Crown".Dar, asa cum a dovedit-o istoria, lucrurile nu au evoluat deloc intr-o maniera calma dupa ce Margaret Thatcher, interpretata de Gillian Anderson, a devenit prim-ministrul Marii Britanii."Obiectivul meu este de a schimba aceasta tara dintr-un stat dependent in unul independent si cred ca am succes in acest demers", spune personajul Margaret Thatcher in noul trailer. Totusi, declaratia ei este urmata de mentionarea unor evenimente negative care s-au produs in Marea Britanie, precum "somaj, recesiune si crize", alaturi de aparitia unor "dusmani de stanga, de dreapta si de centru" ai fostei "Doamne de Fier".Al patrulea sezon al serialului "The Crown", ce va fi lansat pe 15 noiembrie de platforma de streaming Netflix, are o actiune plasata la sfarsitul anilor 1970, ce continua in anii 1980, prezentand tensiunile dintre regina Elisabeta a II-a si Margaret Thatcher. Aceste tensiuni devin tot mai mari dupa ce fostul premier conservator implica Marea Britanie in Razboiul Malvinelor.In urmatorul sezon, familia regala britanica devine totodata preocupata de linia sa succesorala si, din acest motiv, resimte nevoia de a gasi o sotie "corespunzatoare" pentru printul Charles, interpretat de Josh O'Connor. Desi Charles este indragostit nebuneste de Camilla Parker Bowles (interpretata de Emerald Fennell), idila lui cu Lady Diana Spencer (interpretata de Emma Corrin) devine "un basm atat de necesar" pentru a uni natiunea britanica.Noul sezon din "The Crown" va explora suisurile si coborasurile relatiei lor, inclusiv ascensiunea Dianei de la o adolescenta rebela la statutul de persoana publica si celebritate, casatoria lor televizata la nivel mondial si calatoriile lor in strainatate, dar si nevoia disperata a printesei Diana de simti ca face parte cu adevarat din familia regala britanica.Urmatorul sezon al acestui serial de succes ii mai are in distributie pe actorii Helena Bonham Carter (printesa Margaret), Tobias Menzies (ducele de Edinburgh), Erin Doherty (printesa Anne), Marion Bailey (Regina-mama), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (printul Andrew), Angue Imrie (printul Edward) si Charles Dance (Lord Mountbatten).