Thrillerul "Let Him Go", cu Kevin Costner si Diane Lane, debut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend

Costner interpreteaza rolul unui serif pensionat, iar Diane Lane este sotia lui. Ei traiesc intr-o ferma din Montana si, dupa ce fiul lor moare, pleaca pentru a-si gasi unicul nepot. Din distributia filmului regizat de Thomas Bezucha face parte si actrita britanica Lesley Manville.In weekendul trecut, filmul a generat incasari de 4,1 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.Locul al doilea in clasament a fost ocupat de thrillerul horror "Come Play", in coborare o pozitie. In al doilea weekend de la debut, lungmetrajul a generat incasari de 1,7 milioane de dolari.Regizat de Jacob Chase, cu Gillian Jacobs si John Gallagher Jr. in distributie, "Come Play" are in centru doi parinti care incearca sa isi protejeze fiul de o creatura malefica. Bugetul de productie a filmului a fost de 10 milioane de dolari.Comedia "The War with Grandpa", cu Robert De Niro in rol principal, s-a mentinut pe pozitia a treia, cu incasari de 1,5 milioane de dolari in al cincilea weekend de la lansare. In total, la nivel nord-american, filmul a generat incasari de 13,4 milioane de dolari.Filmul de actiune "Honest Thief", cu Liam Neeson in rol principal, a coborat doua locuri in top, dupa ce, in al cincilea weekend de la premiera, a generat incasari de 1,1 milioane de dolari.Dupa zece saptamani, cea mai importanta productie lansata dupa izbucnirea pandemiei, "Tenet", s-a mentinut pe locul al cincilea, cu incasari de 905.000 de dolari. Totalul incasarilor inregistrat de filmul lui Christopher Nolan este de 55 de milioane de dolari, la nivel nord-american, si de 295,6 milioane de dolari, la nivel international.Top 10 este completat de animatia "Toy Story", relansata de Disney, "The Empty Man", "Spell", "The New Mutants" si "Love and Monsters".