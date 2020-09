Thrillerul "Tenet" s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american. La nivel global, incasari de peste 200 de milioane de dolari

In al doilea weekend de la premiera nord-americana, filmul a inregistrat incasari de 6,7 milioane de dolari, in SUA si Canada, o scadere cu 66% fata de debut, potrivit boxofficemojo.com.La nivel international, au fost raportate incasari totale de 177,5 milioane de dolari, cu peste 30 de milioane in al treilea weekend, astfel ca totalul global generat pana in prezent este de 207 milioane de dolari.Aproximativ 75% dintre cinematografele americane au fost redeschise, insa pietele importante, precum New York, Los Angeles si San Francisco au ramas inchise. Cinematografele redeschise functioneaza la capacitate redusa, astfel ca vanzarea biletelor este limitata.Productia Warner Bros. este o drama SF de spionaj, cu John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki si Kenneth Branagh in distributie. Bugetul de productie a fost de 200 de milioane de dolari."The New Mutants", regizat de Josh Boone, s-a mentinut pe pozitia secunda in box office-ul nord-american, cu incasari de 2 milioane de dolari in al treilea weekend de la premiera.Si thrillerul "Unhinged", cu Russell Crowe in rol principal, si-a mentinut locul, al treilea, cu incasari de 1,5 milioane de dolari in al cincilea weekend.Comedia romantica "The Broken Hearts Gallery", regizata de Natalie Krinsky, a debutat pe locul al patrulea, cu incasari de peste 1,1 milioane de dolari, iar comedia "Bill & Ted Face the Music", cu Keanu Reeves si Alex Winter in distributie, a coborat un loc, pana pe cinci, cu incasari de 260.000 de dolari in al treilea weekend de la debut.Box office-ul nord-american de weekend e completat de "Words on Bathroom Walls", "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", "The Personal History of David Copperfield" si "My Brothers' Crossing", cu incasari cuprinse intre 241.000 de dolari si 11.500 de dolari.