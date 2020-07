Timisoara ar putea fi Capitala Culturala Europeana abia in 2023, din cauza epidemiei de coronavirus

Ei vor solicita modificarea Deciziei 445/2014 care reglementeaza actiunea Capitalelor Europene ale Culturii, pentru a prelungi termenul celor doua capitale din acest an pana in aprilie 2021, pentru Rijeka si Galway. De asemenea, vor solicita amanarea orasului Novi Sad pentru 2022 si exercitarea titlului pentru Timisoara si Elefsina in 2023.Daca aceasta propunere va fi adoptata, in 2022 vor exista trei capitale europene: Kaunas (Lituania), Esch sur Alzette (Luxemburg) si Novi Sad (Serbia), iar in 2023: Veszprem (Ungaria), Elefsina (Grecia) si Timisoara (Romania), transmite Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii."Acesta ar fi un gest de solidaritate intre toate capitalele europene ale culturii in cauza, care sa reflecte spiritul Uniunii Europene!", au transmis reprezentantii Comisiei Europene."Aceasta intentie comunicata de reprezenantii Comisiei Europene este doar o etapa, decizia finala apartine Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene. Pana la o decizie definitiva, noi vom desfasura programul cultural pentru acest an si vom incepe reprogramarea etapelor", a declarat Simona Neumann, directorul executiv al Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii.Pentru a fi a adoptata hotararea, la nivelul Comisiei Europene vor avea loc consultari pana la sfarsitul lunii iulie, urmand ca la mijlocul lunii august, propunerea sa fie adoptata de catre Comisie. In urmatoarea etapa, Comisia va prezenta Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene aceasta decizie, care ar putea fi adoptata cel mai devreme in luna octombrie.Va reamintim ca, din cauza epidemiei de coronavirus, care a blocat evenimentele culturale in toate tarile europene, exista deja de cateva luni discutii la nivel european pentru amanarea capitalelor culturale din 2020 si 2021 cu unul sau doi ani.Timisoara a transmis in luna iunie o scrisoare Comisiei Europene prin care a informat ca este pregatita sa fie capitala europeana a culturii anul viitor, dar daca evenimentele se amana din cauza pandemiei de coronavirus, orasul este pregatit sa gazduiasca evenimentele pentru capitala europeana a culturii in 2022 sau 2023.In 2016, Timisoara a fost desemnata oficial Capitala Europeana a Culturii pentru anul 2021 in urma unei competitii nationale. Proiectul Timisoarei - "Lumineaza orasul prin tine!" - a convins juriul de experti independenti, responsabil cu evaluarea candidaturilor. In 2019, in primul an de productie propriu-zisa, Asociatia a derulat impreuna cu partenerii sai peste 400 de evenimente culturale la care au luat parte peste 130.000 de persoane.Initiativa capitalelor europene ale culturii dateaza din 1985. Sustinerea oraselor culturale din toata Europa evidentiaza diversitatea culturala, are si un impact pe termen lung asupra culturii acestor orase si regiuni, dar si asupra situatiei economice si sociale.Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii a fost infiintata in 2011, cu scopul de a pregati dosarul de candidatura pentru obtinerea titlului de Capitala Europeana a Culturii. Dupa castigarea titlului pentru anul 2021, Asociatia isi continua misiunea de a dezvolta Programul Cultural. Ulterior anului 2021, Asociatia va avea ca scop sprijinirea si dezvoltarea de proiecte culturale in folosul comunitatii.