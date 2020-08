Titlul celebrului roman politist "Zece negri mititei" va fi schimbat. Stranepotul Agathei Christie: "Nu i-ar fi placut ideea ca cineva sa fie ranit de una dintre frazele sale"

Titul original: "Ten Little Niggers"

Noua editie, ce apare miercuri la editura Masque, va purta titlul "Ils etaient dix" (), au dezvaluit reprezentantii acestei edituri.Decizia de a modifica titlul uneia dintre cele mai cunoscute carti scrise de "regina romanelor politiste" a fost luata de stranepotul Agathei Christie, James Prichard, precizeaza RTL.Cuvantul "negru", care era citat de 74 de ori in versiunea originala, nu mai apare deloc in noua traducere a cartii, realizata de Gerard de Cherge.Atunci cand cartea a fost scrisa, limbajul era diferit si erau folosite cuvinte care astazi sunt uitate", a declarat James Prichard, directorul companiei care detine drepturile literare si mediatice asupra cartilor scrise de Agatha Christie."Dupa parerea mea, Agatha Christie avea ca obiectiv principal sa ii distreze pe oameni, nu i-ar fi placut ideea ca cineva sa fie ranit de una dintre frazele sale (...) si acest lucru are sens pentru mine: nu as vrea ca un titlu sa abata atentia de la munca ei. Daca o singura persoana resimte acest lucru, atunci ar fi deja prea mult! Nu trebuie sa mai folosim termeni care risca sa raneasca", a insistat James Prichard.Romanul a fost scris in 1938 de Agatha Christie si publicat in Marea Britanie in 1939, iar editia sa in franceza a aparut in 1940. Titlul original al cartii a fost "Ten Little Niggers".Franta era una dintre ultimele tari din lume care foloseau inca termenul de "negru" in titlul acestei carti celebre.In Statele Unite, din motive legate de evitarea unor acuzatii de rasism, romanul era publicat sub titlul "And Then There Were None" ("Si n-a mai ramas niciunul") de mai multe decenii.Insula pe care se desfasoara intriga cartii si care se numea "Insula negrului" a devenit in noua versiune "Insula soldatului".Adaptat pentru marile ecrane (intr-un film cu Charles Aznavour) si pentru televiziune, cartea este un bestseller mondial, care s-a vandut in peste 100 de milioane de copii. "Este unul dintre cele mai mari succese din toate timpurile, este cel mai mare succes al Agathei Christie si este cel mai bine vandut roman politist din istorie", a reamintit James Prichard.Anuntul despre modificarea titlului acestui roman scris de Agatha Christie a provocat numeroase reactii pe retelele de socializare."In urma cu cateva luni, eram mii de oameni care radeam din toata inima de incultii care se declarau indignati de acest titlu. De acum inainte, incultura triumfa si domneste #ZeceNegriMititei", a scris filosoful Raphael Enthoven intr-un mesaj publicat pe contul lui de Twitter