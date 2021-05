Povestea misteriosului topor vechi de peste 4.000 de ani descoperit in Arges. A disparut dupa decesul colectionarului

Date fiind forma si modul cum a fost lucrat toporul, se presupune ca acesta i-a apartinut unui mare sef de trib sau unei persoane de vaza, scrie Adevarul Dupa aprecierea profesorului Nania, toporul ar fi putut reprezenta "certificatul de nastere al romanitatii: getii timpurii constituiau parte din aceasta romanitate".Dragos Mandescu, directorul Directiei Muzeografie-Patrimoniu din cadrul Muzeului Judetean Arges, considera ca acel topor nu este in nici un caz geto-dacic, deoarece "moda lor se terminase de mult. Iar dacii aveau alte materiale.Acel topor dateaza undeva din perioada 3000-2000 inainte de Hristos, nu s-au facut cercetari amanuntite in acest sens. Toporul dateaza cu mult inainte de daci. Insa forma comuna a piesei si lipsa informatiilor legate de contextul arheologic ingreuneaza o determinare mai exacta. Oricum, toporul nu are nimic de a face cu dacii. In epoca fierului aceste piese rudimentare erau demult apuse. Intre Gumelnita si daci stau, totusi, patru milenii si jumatate".Valea Mozacului, zona unde a fost descoperit misteriosul topor, este una foarte bogata in descoperiri arheologice.Tot aici a mai fost gasit un cutit, facut dintr-o piatra cenusie, dura, lung de 12,4 cm, folosit de vanatorii preistorici la jupuirea animalelor ucise. Nu departe de cutit, profesorul Ion Nania a mai scos din pamant un fel de bila de piatra slefuita, cu un diametru de 6,8 cm, cu un brau incrustat de jur imprejur, folosita probabil ca greutate la plasele de pescuit.