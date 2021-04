Tudor Chirila: "In pandemie, am pierdut 90-95% din business. Sunt somer de lux!"

Iata cele mai importante pasaje ale interviului:Inainte de pandemie, una dintre marile verificari ale voastre, ale artistilor, in privinta relatiei cu publicul, erau turneele, concertele. Ii vedeai pe oameni, ii faceai sa se bucure, sa fie acolo cu tine, sa-ti fredoneze melodiile. Ce se intampla acum, fara evenimentele acestea, fara sa-ti privesti publicul in ochi?Este extrem de greu. Sa faci muzica este un business. Businessul nostru a cazut, in pandemie, cu 90-95%, ca cifra de afaceri. Tot ce incercam acum este sa pastram echipa din jurul nostru. Facem o gramada de lucruri singuri, eu am devenit un fel de om-orchestra. E foarte greu sa tii langa tine, in perioada asta, tehnicienii. Nu poti sa le dai bani pe nimic, pentru ca nu ai acesti bani.Avem un ecosistem care inseamna chirii, echipamente, oameni. Avem niste oameni pe care nu vrem sa-i pierdem pentru ca, daca i-am pierde, repornirea, oricand ar fi ea, va fi mult mai grea. Pentru politicieni, sectorul cultural este neinteresant. Si asta se vede de cand a fost facuta aceasta segmentare: "HoReCa. HoReCa. HoReCa". Dar sectorul cultural, deloc. Au tinut terase deschise si restaurante la capacitate de 30%, dar artele performative au fost inchise. Dans, teatru, muzica, totul inchis. Insa recomandarea Comisiei Europene in privinta relansarii este sa se faca transdiciplinar, adica sa se integreze relansarea HoReCa cu turismul si cultura.Ce a iesit la iveala in aceasta pandemie a fost celebra chestie romaneasca, scapa cine poate, fiecare pe culoarul lui, iar chestia asta s-a vazut si pe culoarul sectorului cultural. Din pacate, diverse falii ale sectorului au incercat tot timpul sa preseze, dar intr-un mod de tipul: eu ma lupt doar pentru mine.In ceea ce ma priveste, am privilegiul de a putea fi un somer de lux. Imi mai permit inca asta, dar nu toata lumea isi permite. Pentru asta am intrat in aceasta batalie, in care eu consider ca este inadmisibil sa nu compensezi sectorul cultural pentru lunile in care tu, stat, i-ai interzis sa munceasca.Voi, artistii, sunteti oamenii care adunati cea mai multa simpatie publica. Cu toate astea, in aceasta perioada, simpatie ioc. Ai vazut cum a reactionat lumea cand ati incercat o actiune prin care sa atrageti atentia asupra faptului ca "da, domnule, si pe noi, artistii, ne-a lovit pandemia, desi pare ca ne vedeti la televizor bine machiati si pudrati". Cat despre stat, nu mi s-a parut ca s-a emotionat in vreun fel ca voi ati exista si ca ati putea sa le faceti autoritatilor, la nivel de imagine, mai mult rau decat oricine: S-a emotionat Orban, de alegeri. M-a sunat si a zis ca vrea sa rezolve problema, asta imediat dupa o scrisoare a mai multor artisti. S-a facut si grup de lucru.Irina Pacurariu: Si unde am ajuns? Suntem, dupa patru luni, tot acolo. Va spune lumea ca problema e alta, ca pandemia nu tine de Orban.Tudor Chirila: Pandemia nu tine de Orban, am inteles, dar, in momentul in care iti asumi ca vrei sa rezolvi aceasta problema, o rezolvi. Daca vrei sa gasesti bani pentru acest sector, ii gasesti, mai ales ca vorbim despre niste venituri absurde de compensare. Germania se afla la a sasea transa de ajutor recurent, Franta la fel. Noi nu am avut niciun fel de ajutor in afara de acea indemnizatie de drepturi de autor, de Masura 1, de Masura 2 si de somajul tehnic, insa la astea nu au putut apela toti artistii. Pentru ca nu toti artistii sunt organizati de o asemenea maniera incat sa fie eligibili pentru acele forme de ajutor."Pandemia mi-a atras atentia ca sunt singur"Exista si ceva bun ce a scos pandemia din noi?Pentru mine, lucrul cel mai bun este ca pandemia mi-a atras atentia ca: 1. Sunt singur. 2. Sunt impreuna cu putini oameni care-mi dau sentimentul ca nu sunt singur. 3. Trebuie sa ma descurc asa. 4. Am un stat caruia nu-i pasa de mine.Astea sunt lucruri importante. Cand le stii, le-ai asumat, le-ai dat afara din tine si mergi mai departe pe drumul tau. Din punctul meu de vedere, singura solutie pentru ca societatea noastra sa creasca este sa punem din ce in ce mai multa presiune pe acest stat, ca sa-si faca treaba fata de cetatenii lui. Sa nu pui presiune pe stat, oricine s-ar afla la putere, este o greseala.Ma uit la sectorul cultural si vad ca din ce in ce mai multi artisti se desteapta si inteleg ca este nevoie de un statut al artistului, ca este nevoie de reglementare, de standardizare. A fost o perioada foarte buna in care le-am explicat oamenilor ca tot ce denumim cultura nu se poate face fara acest bloc care se numeste sectorul lucratorilor culturali. Toti lucratorii din industria de spectacol, toti tehnicienii, toti masinistii, toti luministii, designerii, inginerii de sunet, toti fac parte din marea familie a culturii. Cultura nu este o mana de ONG-uri si niste artisti care merg pe drumul lor. Ei au intotdeauna un suport tehnic.Mie mi se pare ca nu poate tine nimeni niciun eveniment la inceput de iunie.Declaratiile lui Tudor Chirila au fost facute in cadrul emisiunii #NEXTHASHTAG, din cadrul proiectului Romanian Creative Week ,cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 2 - 6 iunie 2021.