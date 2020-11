Ultima fotografie a pictorului Nicolae Grigorescu, adjudecata la 1.000 de euro

Potrivit Artmark, fotografia probabil a fost realizata la Campina, in casa pictorului, acolo unde s-a retras in ultimii sai ani de viata si unde s-a dedicat preponderent subiectelor rustice - portrete de taranci, care cu boi si numeroase peisaje cu specific romanesc. Nicolae Grigorescu a fost surprins in fotografia de colectie , la varsta de 68 de ani, din profil, asezat intr-un fotoliu vintage, din lemn sculptat.O piesa de grafica semnata de Grigorescu ce ilustreazaa fost cumparata la 2.500 de euro. Lucrarea realizata in creion a fost oferita de fiul pictorului si sotia acestuia Ana (fiica lui Alexandru Vlahuta) Picai Delavrancea.Intre loturile adjudecate la licitatia "Vechi colectionar de arta si observator cultural" s-au mai numarat: vioara marca "Jacobus Stainer", model "Absam prope Oenipontum 17", Germania, circa 1900, care a a apartinut pictorului Eustatiu Stoenescu, in cutie pictata de Stefan Pelmus, la 1.800 de euro, doua carti postale trimise intre Ion Luca Caragiale si Barbu Stefanescu Delavrancea, in 1905 si 1906, la 1.800 de euro, o fotografie ilustrandu-l pe Ion Luca Caragiale, realizata in atelierul M. Wandelmann, la Bucuresti, circa 1900, din colectia George Franga, la 700 de euro.