Un exemplar al primei carti de benzi desenate in care a aparut Batman a fost vandut pentru o suma record

Inaintea licitatiei de joi de la Heritage Auctions, cel mai mare pret obtinut pentru o editie Detective Comics a fost de 1,075 milioane de dolari, in urma cu zece ani. Este vorba despre un exemplar al numarului 27 din 1939.Copia Detective Comics No. 27 vanduta acum este un nerestaurata, dar notata cu 7.0 privind calitatea certificata, fiind una dintre cele doua existente in lume care au primit aceasta clasificare.Doar alte cinci carti de benzi desenate nerestaurate au primit o nota mai mare in istoria Certified Guaranty Company."Nu sunt deloc suprins de rezultat", a spus Barry Sandoval, vicepresedinte al Heritage Auctions. "In definitiv, este unul dintre cele mai bune exemplare pe care le puteti vedea ale uneia dintre cele mai importante carti de benzi desenate publicate vreodata".Povestea artistului Bob Kane si a scriitorului Bill Finger, "The Case of the Chemical Syndicate", publicata in Detective Comics No. 27, l-a prezentat lumii pe Cavalerul negru.In timp ce aceasta a fost cea mai scumpa carte de benzi desenate vanduta vreodata la Heritage Auctions, recordul este detinut de o copie Action Comics No. 1, notata cu 9.0 - prima aparitie a lui Superman - vanduta pentru 3,2 milioane de dolari, in 2014, pe eBay Citeste si: Cea mai noua creatie Bansky: O asistenta medicala, mai tare ca Batman si Spiderman