Un film live-action "Tom and Jerry" va fi lansat in cinematografe in 2021

Chloe Grace Moretz joaca rolul unei organizatoare de evenimente angajata de un hotel sa organizeze o nunta, dar trebuie sa scape si de soarecele Jerry, care si-a facut cuib in peretii cladirii.Scris de Kevin Costello si bazat pe personajele clasice create de Joseph Barbera si William Hanna, "Tom and Jerry" readuce in prim-plan rivalitatea veche de opt decenii, motanul fiind recrutat sa ajute la eliminarea lui Jerry din decor inainte de eveniment.Cei doi inamici trebuie sa invete sa colaboreze cu personajul lui Moretz, dupa ce realizeaza ca cineva din hotel actioneaza impotriva tuturor trei.Warner Bros. Pictures a lansat marti primul trailer.Acest film este cel mai recent dintre proiectele "Tom and Jerry". Primele aventuri au aparut in 1940. Pana in prezent, au fost realizate 164 de scurtmetraje, mai multe seriale de televiziune si filme legate de acest duo.Din distributia filmului regizat de Tim Story mai fac parte Rob Delaney, Colin Jost si Ken Jeong.Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman si Allison Abbate sunt producatori executivi.