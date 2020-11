Un studiu arata ca locul femeilor era la vanatoare intr-o perioada a preistoriei umane

Un lucru firesc in acea epoca

Autorii studiului publicat miercuri se bazeaza pe descoperirea scheletului vechi de 9.000 de ani al unei femei tinere, inmormantata in Anzii peruvieni alaturi de numeroase arme de vanatoare destinate animalelor de talie mare.Analizand alte 27 de morminte care contin acelasi tip de arme, cercetatorii din echipa coordonata de Randall Haas, profesor la Universitatea California din Davis, au ajuns la concluzia ca intre 30% si 50% dintre vanatorii care locuiau pe continentul american in acea perioada ar fi putut sa fie femei.Noul studiu, publicat in revista Science Advances, contrazice o notiune foarte raspandita, potrivit careia, in populatiile de vanatori-culegatori, vanatorii erau in principal barbati. "Acest lucru ne arata ca acea afirmatie este inexacta, cel putin pentru o perioada a preistoriei umane", a precizat Randall Haas pentru AFP.Potrivit profesorului american, concluziile noului studiu "evidentiaza disparitatile din randul practicilor asociate muncii de astazi, precum ecartul dintre barbati si femei in domeniul salariului, carierei si promovarii". Fapt ce arata "ca ar putea sa nu existe nimic "firesc" pentru a justifica aceste disparitati", a explicat coordonatorul studiului.Sase schelete, din care doua apartin unor vanatori, au fost descoperite in 2018 de echipa coordonata de Randall Haas si de membrii comunitatii locale din Mulla Fasiri de langa Wilamaya Patjxa, un sit arheologic important din Anzii Cordilieri peruani.Analiza oaselor si a smaltului dintilor le-a permis cercetatorilor sa afirme ca scheletele apartineau unei femei cu varsta intre 17 si 19 ani, denumita WMP6, si unui barbat cu varsta cuprinsa intre 25 si 30 de ani. Sapaturile efectuate in zona in care era inmormantata femeia au fost deosebit de interesante pentru echipa de cercetatori, afirma Randall Haas.Oamenii de stiinta au descoperit o colectie de instrumente de vanatoare si de jupuire ce par sa dovedeasca statutul ei de femeie-vanator: varfuri de lance din piatra, un cutit si pietre slefuite pentru eviscerarea si jupuirea animalelor. Aceste instrumente se aflau intr-un recipient confectionat dintr-un material perisabil, asemanator unui sac din piele.WMP6 ar fi utilizat si o arma denumita "atlatl", un fel de propulsor care ii permitea sa sporeasca viteza si distanta parcursa de proiectilele lansate. Animalele vanate de ea ar fi putut sa fie exemplare de vicuna, un stramos salbatic al speciei alpaca, si cerbi din Muntii Anzi.Pentru a afla daca tanara femeie reprezenta o exceptie, cercetatorii au studiat apoi 429 de schelete descoperite in 107 situri de pe continent, ce au vechimi cuprinse intre 4.000 si 17.000 de ani. Cercetatorii au descoperit 27 de indivizi, al caror sex a fost determinat intr-o maniera fiabila si ale caror morminte contineau instrumente de vanatoare. Dintre acestia, 16 erau barbati si 11 erau femei."Esantionul este suficient pentru a concluziona ca participarea femeilor la vanarea animalelor de talie mare era normala in acea epoca", afirma autorii studiului, care au folosit o metoda statistica pentru a estima ca intre 30% si 50% dintre vanatorii care au trait in randul acelor populatii erau femei.Noul studiu consolideaza si mai mult teoria, potrivit careia "adeseori, sintagmele moderne care se refera la gen nu reflecta trecutul", afirma autorii cercetarii.In 2017, un studiu genetic a confirmat astfel ca scheletul recent descoperit al unui razboinic viking apartinea de fapt unei femei.Deocamdata nu este cunoscut motivul pentru care numeroase societati moderne de vanatori-culegatori prezinta discriminari de gen in activitatile de vanatoare. Anumite teorii afirma ca acestea ar putea sa rezulte din influente externe.Sau poate ca propulsorul folosit de WMP6 si de contemporanii ei era mai usor de utilizat decat instrumentele care i-au succedat, iar copiii puteau sa stapaneasca tehnica lui de functionare, inainte ca fetele sa atinga maturitatea sexuala si sa trebuiasca sa se consacre procrearii si educarii copiilor.Prin contrast, tirul cu arcul necesita o practica regulata si pe termen lung.Profesorul Randall Haas spera ca acest studiu sa stimuleze realizarea altor cercetari suplimentare, care sa ii ajute pe oamenii de stiinta sa afle daca alte femei-vanator au trait in aceeasi perioada si in alte regiuni ale lumii.