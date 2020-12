Un tablou de Klimt a fost gasit dupa 23 de ani. Pictura va fi expusa intr-o galierie de arta din Italia

"Portretul unei doamne" a fost furat de la Galeria Ricci Oddi din Piacenza, nordul Italiei, in februarie 1997, si a fost gasit in curtea aceleiasi galerii in decembrie 2019.Cativa muncitori italieni au gasit pictura - un portret al unei tinere femei, finalizat in 1917 - atunci cand curatau iedera de pe zidul exterior al galeriei si au descoperit o usa ce acoperea o mica grota. Tabloul era infasurat intr-un sac de plastic negru si parea a fi nedeteriorat.Expunerea picturii este in primul rand "un cadou pentru orasul Piacenza, atat de afectat de pandemia care a lovit tara noastra si intreaga lume", a declarat directorul galeriei, Massimo Ferrari , intr-un comunicat.Galeria Ricci Oddi urma sa organizeze cu aceasta ocazie o ceremonie ce va fi difuzata online, deoarece spatiile dedicate artei sunt inca inchise publicului in Italia din cauza pandemiei de COVID-19.Pictura recuperata face parte dintr-o serie de portrete pe care Gustav Klimt le-a finalizat in ultimii ani de viata, intre 1916 si 1918.