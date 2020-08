Un tablou furat in timpul ocupatiei naziste de la Paris, expus la Verdun pentru a-si gasi proprietarii

De zece zile, panza pictorului, elev al Scolii de la Barbizon, a fost agatata in holul Centrului, unde anual intrau 60.000 de vizitatori."Daca recunoasteti peisajul sau aveti orice fel de informatie despre acest tablou, va multumim daca le semnalati", este mesajul care insoteste lucrarea ce reprezinta un personaj asezat pe malul unui rau incadrat de arbori inalti, un sat indepartat sub cerul cu nori."Vrem sa fie accesibil vizitatorilor la intrare si gratuit", a explicat directorul Centrului, Philippe Hansch, care a mers la inceputul lunii august la Berlin pentru a cauta panza.Opera, pictata in secolul XIX, este estimata intre 3.000 si 5.000 de euro, are "o valoare istorica inestimabila", a subliniat Hansch."Tabloul este un mare simbol al prieteniei franco-germane si povesteste istoria celui de-al Doilea Razboi Mondial in cheie noua din perspectiva franceza si cea germana", a spus directorul.In primavara anului 1944, Alfred Forner, subofiter al Luftwaffe (aviatia militara), stationat in Franta, undeva intre Normandia si Saint-Omer (Pas-de-Calais), are misiunea de a aduce tabloul la Berlin intr-o permisie. Atunci cand subofiterul se prezinta la adresa indicata, imobilul era in ruina. "Intr-o maniera pragmatica, se intoarce la el acasa cu tabloul si pleaca pe front", explica Hansch. A murit in lupta cateva luni mai tarziu, in vara lui 1944.Micul tablou, 38 x 55 cm, a ramas agatat in salonul berlinez al familiei timp de 75 de ani.In ianuarie 2019, fiul lui Alfred Forner, Peter Forner, a contactat Ambasada Frantei la Berlin: el spera sa restituie tabloul si mai ales, sa-i gaseasca pe proprietari."Peter Forner a avut un accident acum patru sau cinci ani si a ramas in spital mai mult timp. El a facut o lista cu ultimele lucruri de indeplinit si restituirea tabloului era primul", a povestit Julien Acquatella de la Comisia pentru despagubirea victimelor jafurilor (CIVS) de la Berlin. "A fost un gest curajos si un act normal pentru el: acest tablou nu apartinea familiei sale. Era ceva care ii macina constiinta", a adaugat Acquatella.O ceremonie oficiala de restituire a tabloului va fi organizata in octombrie la Centrul Mondial al Pacii, situat intr-un fost palat episcopal. Opera va face parte dintr-o expozitie dedicata sfarsitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, programata la sfarsitul anului.