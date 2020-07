Un tablou valoros, confiscat de nazisti de la un colectionar evreu, restituit definitiv mostenitorilor victimei

In zilele urmatoare, opera va reveni celor 18 mostenitori ai lui Simon Bauer, colectionar jefuit sub ocupatia nazista. "S-a facut in sfarsit dreptate", a spus Jean-Jacques Bauer, nepotul lui, potrivit AFP."La Cueillette des pois", guasa pictata in 1887 de impresionistul Camille Pissarro, va fi restituita mostenitorilor colectionarului. Este unul dintre cele 93 de lucrari importante din colectia lui Simon Bauer.Colectia lui a fost confiscata in timpul ocupatiei naziste si a fost vanduta. Inainte de a muri, in 1947, Bauer a reusit sa recupereze o mica parte din ea.Cazul i-a pus fata in fata pe descendentii lui Simon Bauer, in persoana lui Jean-Jacques Bauer, nepot, si sotii Toll, colectionari americani, care au achizitionat tabloul pentru 800.000 de dolari la o licitatie organizata de Christie's din New York in 1995 si i-au ignorat provenienta.In februarie 2017, Musee Marmottan din Paris a organizat o mare retrospectiva consacrata lui Camille Pissaro, iar printre cele 75 de capodopere s-a regasit si "La cueillette des pois" (1887), opera imprumutata de omul de afaceri Bruce Toll. El l-a imprumutat in mai multe randuri. Insa, atunci Jean-Jacques Bauer l-a depistat.Decizia Curtii de Casatie a avut la baza o ordonanta din aprilie 1945 ce vizeaza ''nulitatea actelor de spoliere comise de inamic sau sub controlul acestuia, menite sa permita victimelor sa isi recupereze bunurile''.Intr-un comunicat, avocatul familiei Bauer, Cedric Fischer, a salutat o decizie "istorica".De cealalta parte, colectionarii americani se vor adresa Curtii europene a drepturilor Omului, a anuntat avocatul loc, Ron Soffer. Sotii Toll "nu sunt nemultumiti de faptul ca familia Bauer a putut sa-si recupereze tablou", "ei sunt nemultumiti ca in final sunt cei care trebuie sa plateasca pentru o crima comisa de regimul de la Vichy", a reactionat Soffer.Camille Pissarro s-a nascut pe 10 iulie 1830, la Charlotte-Amalie, astazi in Insulele Virgine Americane si a murit pe 13 noiembrie 1903, la Paris. Pictorul francez a jucat un rol decisiv in unificarea miscarii impresioniste si in schimbarile ce au avut loc in arta celei de a doua jumatati a secolului al XIX-lea, rol recunoscut ca atare cu mult mai tarziu decat cel al altor pictori contemporani cu el. Prin contributia pe care a avut-o la formarea artistica a lui Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat si altii a influentat, desi mai putin remarcat, aparitia picturii moderne din secolul al XX-lea.