Un tanar care a descoperit topoare vechi de 3.000 de ani si le-a dat statului se judeca pentru a fi recompensat

Cioran a castigat procesul in prima instanta, la Judecatoria Iasi, si a obtinut o sentinta prin care Ministerul Culturii a fost obligat sa ii achite suma de 5.000 de lei.Insa cum decizia nu a fost una definitiva, ea a fost atacata cu apel, scrie Ziarul de Iasi Tanarul a descoperit 14 topoare din bronz vechi de aproximativ 3.000 de ani si un inel din bronz vechi de cateva sute de ani.Potrivit legii, daca cineva descopera vestigii si le preda autoritatilor persoana primeste o recompensa.In motivarea instantei instantei se arata ca "potrivit expertilor, valoarea financiara totala a topoarelor de bronz, cunoscute in literatura de specialitatea sub numele de celturi, este de 12.300 lei (7.800 lei - cele noua topoare descoperite la data de 13.12.2015; 4.500 lei - cele cinci topoare descoperite le data de 18.02.2016), iar valoarea financiara a inelului de bronz este de 200 lei".In schimb, Ministerul Culturii a explicat in instanta ca tanarul nu a descoperit topoarele din greseala, astfel incat sa se incadreze pentru recompensa, ci le-a gasit cu ajutorul unui detector de metale, "o actiune arheologica organizata".