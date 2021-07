Campanie de vaccinare la cea mai mare sărbătoare în aer liber din România, Târgul de fete de pe Muntele Găina

Sărbătoare veche de peste 200 de ani

Sub îndemnul „Susține Cultura! Vaccinează-te!”, organizatorii, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și Instituția Prefectului Alba, vor mobiliza pe munte echipe medicale, care vor vaccina împotriva virusului SARS-COV-2 persoanele care doresc, fără să fie nevoie de programare. Vaccinurile folosite vor fi Pfizer și Johnson & Johnson , iar caravana se va desfășura sâmbătă, în intervalul orar 14.00 – 20.00, și duminică, în intervalul orar 09.00 – 14.00.O caravană similară de vaccinare se desfășoară, vineri, și în cadrul Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte”, eveniment care se desfășoară la Câmpeni. În zona Munților Apuseni, rata de vaccinare este la un nivel foarte scăzut.„Cu toții ne dorim să revenim la normal și să ne bucurăm de evenimentele cultural – artistice care ne-au lipsit, o lungă perioadă de timp, din cauza pandemiei. Fiecare dintre noi putem sprijini lupta împotriva acestui virus și revenirea culturii la normalitate prin respectarea măsurilor sanitare preventive și prin vaccinare. De aceea am oferit tot sprijinul Direcției de Sănătate Publică pentru a organiza o campanie de vaccinare direct pe Muntele Găina pentru a da posibilitatea celor care nu au reușit să se vaccineze să poată face acest lucru în timp ce se bucură de evenimentele culturale din cadrul Târgului de Fete. Vaccinarea este un act voluntar, dar și o măsură care poate să ne protejeze pe noi și pe cei dragi”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.„Direcția de Sănătate Publică Alba face eforturi susținute pentru a continua procesul de vaccinare, mai ales în zonele rurale ale județului, iar astfel de evenimente populare, desfășurate în aer liber, care atrag mulți participanți, ne oferă un bun prilej să fim prezenți în mijlocul oamenilor. Vom fi prezenți, la sfârșitul acestei săptămâni, cu echipe mobile la Târgul de Fete și la Festivalului Național de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte” de la Câmpeni, unde cei care doresc pot să-și facă vaccinul cu serurile Pfizer sau Johnson & Johnson. Este singura modalitate prin care putem să menținem normalitatea de care toți ne bucurăm în aceste zile”, a spus Alexandru Sinea, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Alba.Târgul de Fete, cea mai mare și cea mai cunoscută sărbătoare populară organizată în aer liber în România, se desfășoară, sâmbătă și duminică, 17-18 iulie, pe Muntele Găina, în apropierea comunei Avram Iancu . În program sunt incluse concerte de muzică populară, ușoară și folk, expoziții de fotografie, proiecții de film, recitaluri cu muzică de fanfară, dar și un târg al meșterilor populari.Târgul de Fete de pe Muntele Găina se organizează, în fiecare an, de peste 200 de ani, în cea mai apropiată duminică de 20 iulie, sărbătoarea Sfântului Ilie. Evenimentele au loc pe un platou montan la o altitudine de aproape 1.500 de metri, într-o zonă pitorească și perfectă pentru iubitorii de natură.Această manifestare etno-culturală a fost menționată prima dată în documente în 1816. La Târgul de Fete se adunau locuitorii din Munții Apuseni pentru a face schimb de produse, dar era și un prilej pentru întâlnirea și căsătoria tinerilor din zone îndepărtate, care veneau aici cu părinții. Pregătirile pentru urcatul pe munte se făceau cu câteva zile înainte, iar duminica, cu noaptea în cap, se urca pe munte în poiana unde avea loc târgul. Se spune că fetele veneau cu zestrea încărcată pe cai, iar cununia se făcea pe loc de către preoții care participau la acest eveniment. Ceremonia era însoțită de cântece și schimb de jocuri cu „strigături”, iar fetele „se luau”, nu se cumpărau.Astăzi, Târgul de Fete de la Găina s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică, la care își dau concursul locuitorii din zona Munților Apuseni, din județele apropiate și chiar din ținuturi mai îndepărtate ale țării. Sărbătoarea este organizată de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” și Primăria Comunei Avram Iancu, în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, Grupul de Acțiune Locală „Drumul Iancului” și Centrul de Cultură al Județului Bihor.