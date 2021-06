Ce masuri propune Comisia Europeana pentru redeschiderea sectoarelor culturale. "Avem nevoie de eforturi coordonate si adaptate in intreaga UE"

Vicepresedintele pentru promovarea modului nostru de viata european, Margaritis Schinas, a declarat in legatura cu acest subiect: "Cultura a ajutat oamenii sa faca fata efectelor masurilor de izolare si distantarii sociale. Acum este randul nostru sa sprijinim aceste sectoare pe calea catre redeschidere. Avem nevoie de eforturi coordonate si adaptate in intreaga UE pentru a permite lumii culturale sa isi reia treptat activitatile in conditii de siguranta si sa fie mai pregatita pentru crizele viitoare. Sectoarele culturale si creative sunt atuuri europene puternice si sunt importante pentru redresarea durabila a Europei, pentru rezilienta sporita a societatii europene si, in general, pentru modul nostru de viata european"."Sectoarele culturale si creative au platit un pret ridicat de la inceputul pandemiei de coronavirus. In acelasi timp, criza a evidentiat importanta acestora pentru societatea si economia noastra. Odata cu cresterea ratei de vaccinare, are loc ridicarea treptata a restrictiilor, inclusiv in domeniul culturii. Scopul acestor orientari este de a facilita coordonarea masurilor statelor membre la nivelul UE. In acelasi timp, o redeschidere sigura a mediilor culturale ar trebui sa mearga mana in mana cu o serie de actiuni menite sa asigure redresarea durabila si rezilienta intregului sector", a declarat Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret.Orientarile UE se bazeaza pe expertiza Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor si pe schimburile avute cu Comitetului pentru securitate sanitara. Ele iau in considerare diferitele situatii epidemiologice din statele membre si evolutia acestora. Orientarile furnizeaza indicatorii si criteriile (cum ar fi circulatia virala, acoperirea vaccinala, utilizarea masurilor de protectie, utilizarea testelor si depistarea contactilor), care trebuie avute in vedere la planificarea reluarii anumitor activitati.Orientarile recomanda urmatoarele masuri si protocoale:Eliminarea tuturor restrictiilor ar trebui sa fie strategica si treptata, cu un numar limitat de participanti la inceput, pentru a evalua situatia epidemiologica;Institutiile culturale ar trebui sa aiba un plan de pregatire care sa detalieze protocoalele de actiune atunci cand sunt depistate cazuri de Covid-19;Ar trebui puse la dispozitia intregului personal din institutiile culturale informatii specifice si/sau formare ad-hoc, pentru a reduce la minimum riscurile de infectare;Vaccinarea persoanelor care lucreaza in medii culturale ar trebui promovata pentru a asigura protectia acestora si a publicului;Participantilor li se poate cere dovada unui test negativ Covid-19 si/sau a unei vaccinari si/sau a unui diagnostic Covid-19 pentru a fi admisi la locul de desfasurare a evenimentului. In functie de circulatia variantelor la nivel local, aceasta cerinta poate fi extinsa la persoanele vaccinate complet;Institutiile culturale ar trebui sa se asigure ca datele de contact ale publicului sunt disponibile la nevoie pentru depistarea contactilor.Institutia ar trebui sa stabileasca masuri de protectie dedicate: mentinerea distantarii sociale ori de cate ori este posibil, instalatii curate si accesibile de spalare a mainilor, ventilatie adecvata si curatarea frecventa a suprafetelor. Utilizarea de masti faciale de catre participanti este o masura complementara importanta.Redeschiderea spatiilor culturale ar trebui sa fie insotita de o serie de actiuni menite sa asigure redresarea durabila a intregului sector. Actiunile la nivelul UE le completeaza pe cele intreprinse de statele membre si de sectoare.Statele membre sunt invitate sa profite pe deplin de Mecanismul de redresare si rezilienta pentru a investi in mare masura in aceste sectoare si pentru a le spori capacitatea de a se adapta la noile tendinte si de a iesi din criza.Comisia si-a sporit substantial sprijinul pentru sectoarele culturale si creative, cu aproape 2,5 miliarde de euro din programul Europa Creativa si aproape 2 miliarde din programul Orizont Europa dedicate proiectelor culturale, creative si incluzive in perioada 2021-2027.In toamna anului 2021, Comisia va publica un ghid online privind finantarea UE pentru cultura, care va acoperi toate fondurile UE existente pe care le pot utiliza statele membre si sectorul.