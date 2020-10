Viata sotului Angelei Merkel, subiectul unui serial de comedie aflat in pregatire

Joachim Sauer, in ciuda celebritatii sotiei lui, a reusit sa ramana in umbra. "Herr Merkel" va vorbi despre "cum este sa fii sotul celei mai puternice femei politician din lume", a explicat Laura Bull, sefa Readymade Films."Trebuie sa ne imaginam - el este singurul barbat alaturi de toate celelalte prime doamne. Exista aceste fotografii de presa amuzante, in care apar sapte sau opt doamne si el, in mijloc".Sauer este cunoscut drept un barbat amuzant la summit-urile liderilor mondiali si ca dansator si amator de vin, a mai spus Bull. Ea a subliniat ca, desi amuzant si satiric, portretul lui Sauer va fi respectuos."Asta este important pentru mine - vrem sa fie un fel de erou, pentru ca este si un om de stiinta uimitor... Mai ales dupa aparitia coronavirusului, cercetatorii sunt eroii nostri. El este un fel de prim domn dragut si tocilar".Compania planuieste sa dezvolte un pilot al show-ului, practica mai putin obisnuita in Germania, inainte de a incercat sa incheie parteneriate de productie.Alexander Lindh si Jano Ben Chaabane, echipa creativa din spatele filmului de succes "MaPa" al companiei, vor scrie "Herr Merkel".Intre productiile Readymade Films se numara si "Culpa", miniserie lansata in 2017.