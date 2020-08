VIDEO Grinzile construite de Anghel Saligny la Cazinoul din Constanta arata ca noi, dupa mai bine de 100 de ani

Primaria Constanta a aratat, intr-un comunicat de presa, ca grinzile construite de Anghel Saligny vor sta la baza structurii planseelor de peste subsol ale Cazinoului."Marturie a istoriei de mai bine un secol a simbolului orasului nostru, aceste grinzi arata si acum ca noi, chiar daca au o vechime de peste 113 ani. Au fost sablate si vopsite cu substante de ultima generatie, iar publicul le va putea admira, odata cu finalizarea lucrarilor, in cadrul spatiilor muzeale ce vor fi create special in locurile in care maiestria inginerului Anghel Saligny se vede si acum", se arata in comunicat.Arhitectul Radu Cornescu, desemnat sa reprezinte din partea municipalitatii comisia care colaboreaza cu proiectantii si constructorii pe toata perioada lucrarilor de restaurare, a afirmat ca grinzile construite de Anghel Saligny sunt singurele ramase intacte."Grinzile principale, cele construite de Anghel Saligny, sunt singurele care au ramas intacte. O parte din grinzile secundare, care sprijineau pe acestea, erau foarte corodate si nu mai puteau fi folosite asa ca au fost inlaturate. Grinzile lui Saligny fost sablate si vopsite. Sablarea presupune improscarea cu un jet de nisip cu aer comprimat pentru curatarea lor. Urmeaza etapa vopsirii cu substante anticorozive de ultima generatie. Aceste grinzi au mai bine de 113 ani, ele au fost puse in anul 1907, cu 3 ani inainte de inaugurarea Cazinoului", a povestit arhitectul Radu Cornescu.El a precizat ca aceste grinzi vor sutine si acum grinzile secundare, care le inlocuiesc pe cele corodate."Daca facem apel la istorie, Daniel Renard a inceput lucrarile in anul 1903 insa in anul 1905 a fost schimbat cu Petre Antonescu, schimbat din nou in anul 1907 cu Daniel Renard. Atunci s-a decis exact cum va fi construit Cazinoul pentru ca intre timp se schimbasera mai multe lucruri, unele fundatii si elevatii, iar in momentul in care Daniel Renard a revenit, a inlaturat ceea ce se construise pentru Petre Antonescu (care gandise Cazinoul ca un teatru, intr-un stil neo-romanesc). Atunci s-au ridicat zidurile si s-au pus aceste grinzi de catre Anghel Saligny. Aceste grinzi care au peste 113 ani vor sustine si acum grinzile secundare, cele care le inlocuiesc pe cele corodate", a explicat arhitectul constantean.El a mentionat ca locul in care sunt grinzile va fi transformat in sali muzeale pentru ca publicul sa le poata admira."Grinzile construite de Anghel Saligny arata ca noi dupa procedeul de sablare si vopsire, este extraordinar. Niturile, toate elementele sunt originale. Spatiile in care exista aceste grinzi vor fi transformate in sali muzeale, tocmai pentru ca publicul larg sa poata admira aceste grinzi magnifice ale lui Anghel Saligny. Si peretii vor fi aranjati, ramanand aparenti, pentru ca toti cei care vor vizita Cazinoul sa poata vedea aceste marturii ale istoriei", a mai afirmat arhitectul Radu Cornescu.