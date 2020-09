VIDEO Fuziunea a doua gauri negre, descoperita cu ajutorul undelor gravitationale

"Este o usa care se deschide catre un nou peisaj cosmic. O intreaga lume noua", a spus, intr-o conferinta de presa, Stavros Katsanevas, directorul proiectului Virgo, unul dintre cei doi detectori de unde gravitationale care a captat semnalele acestei noi gauri negre.Este vorba despre prima dovada directa a existentei gaurilor negre de masa intermediara (de 100 pana la 100.000 mai mare decat Soarele), care ar putea explica una dintre enigmele cosmologiei: formarea gaurilor negre supermasive, acesti monstri cosmici aflati in centrul unor galaxii, intre care si Calea Lactee.Obiectul misterios, descris in Physical Review Letters si Astrophysical Journal Letters de o echipa internationala de mai mult de 1.500 de oameni de stiinta, se numeste "GW190521".Provenit cel mai probabil din fuziunea a doua gauri negre, are o masa de 142 de ori mai mare decat Soarele si formeaza gaura neagra cea mai masiva detectata vreodata de undele gravitationale.Prezise de Albert Einstein in 1915 in teoria relativitatii generale si observate in mod direct un secol mai tarziu, undele gravitationale sunt infime deformatii ale spatiului-timp, asemanatoare oscilatiilor apei la suprafata unui iaz. Ele se nasc sub efectul unor fenomene cosmice violente, precum coliziunea a doua gauri negre, care emit o cantitate de energie fenomenala.Unda gravitationala a lui GW190521 a avut nevoie de 7 miliarde de ani pentru a ajunge pe Pamant: este cea mai indepartata gaura neagra si, deci cea mai veche, vreodata descoperita.Semnalul a fost inregistrat pe 21 mai 2019 de instrumentele Ligo si Vigo, care au inregistrat "cea mai mare captura pe tabloul lor" de la primele descoperiri in 2015 si 2017, potrivit Centrului National de Cercetari Stiintifice (CNRS), la ale caror studii au contribuit mai multi cercetatori.Descoperirea GW190521 pune noi intrebari, confirmand ca "exista o mare parte a universului care ramane invizibila pentru noi", a comentat astrofizicianul Karan jani pentru Ligo.