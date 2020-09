VIDEO O parte din actiunea filmului "Fast & Furious 9" va avea loc in spatiu

Confirmand un zvon care circula de la inceputul anului, actrita Michelle Rodriguez a dezvaluit ca Dominic Toretto si "familia" sa vor zbura intr-o galaxie, nu foarte departe, in a noua parte a povestii."Nu-i posibil. Cum stiti asta? Vedeti ce se intampla?" Oamenii incep sa povesteasca din culise. Cand un film nu este lansat, lucrurile incep sa scape de sub control. Nimeni nu ar trebui sa stie despre asta...", a explicat actrita in emisiunea The Jess Cagle Show, inainte de a preciza ca personajul ei nu va avea sansa de a zbura in spatiu.Michelle Rodriguez a afirmat si ca este foarte multumita de evolutia francizei. "Am avut o scenarista si ea ne-a ajutat mult. Fetele francizei au fost mai bine tratate. Sper ca vom vedea in rezultatul final".Prevazut initial sa fie lansat pe 20 mai, "Fast & Furious 9" va avea premiera in aprilie 2021. Universal a dezvaluit in ianuarie un trailer impresionant, care promite intoarcerea apreciatului personaj de catre fani, Han (Sung Kang).Din distributie fac parte Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren si Charlize Theron.