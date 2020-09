VIDEO Primul trailer din noul film "Dune", vizionat de o jumatate de milion de oameni in prima ora dupa lansare

Distributie de exceptie

Pelicula, in care joaca unii dintre cei mai populari actori ai momentului, intre care, acesta din urma detinand rolul principal, este asteptata in cinematografe in aceasta iarna.Saga Dune a fost recunoscuta in 2003 drept cea mai populara serie de carti SF din istorie. Autorul, americanul Frank Herbert, a scris prima carte a seriei in 1965. Au urmat alte cinci volume si un film in 1984, o miniserie TV in 2003 si jocuri pe computer.Acum, "Dune" revine pe marele ecran avandu-l ca regizor pe Denis Villeneuve, nominalizat la Oscar si cunoscut pentru alte filme de gen, precum "Arrival" si "Blade Runner 2049".Denis Villeneuve a regizat "Dune" dintr-un scenariu pe care l-a scris impreuna cu Jon Spaihts si Eric Roth pe baza romanului cu acelasi nume scris de Frank Herbert.Ca si povestea romanului "Dune", intriga filmului urmareste calatoria mitica si emotionanta a lui Paul Atreides, un tanar stralucit si talentat, nascut cu un mare destin, dincolo de intelegerea sa, care trebuie sa mearga pe cea mai periculoasa planeta din univers pentru a asigura viitorul familiei si poporului sau. Pe masura ce intre fortele malefice izbucneste un conflict legat de furnizarea celei mai pretioase resurse din univers - "Mirodenia", resursa capabila sa deblocheze cel mai mare potential al umanitatii - vor supravietui doar cei care isi pot controla frica.Adaptarea pentru marile ecrane a bestseller-ului original al lui Frank Herbert "Dune" are o distributie internationala de exceptie: actorul nominalizat la Oscar,(franciza "Star Wars"), nominalizat la Oscar,("Aquaman", "Game of Thrones") si, castigator de Oscar."Dune" este filmat in mai multe locatii din Budapesta, Ungaria si in Iordania.Premiera peliculei Warner Bros este asteptata incepand cu 16 decembrie, iar filmul va fi distribuit si in Romania.Iata trailerul cu subtitrare in limba romana: